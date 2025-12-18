  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

ইসরায়েলের নিয়মিত যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন গাজা শান্তিচুক্তিকে অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিচ্ছে: কাতার

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের নিয়মিত যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন গাজা শান্তিচুক্তিকে অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিচ্ছে বলে সতর্ক করেছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন জসিম আল-থানি। তিনি বলেছেন, এসব লঙ্ঘনের কারণে মধ্যস্থতাকারীরা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ছেন ও গাজা যুদ্ধ অবসানের প্রচেষ্টা ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

মিশরের সঙ্গে ৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের চুক্তির ঘোষণা ইসরায়েলের

মিশরের সঙ্গে ৩৫ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের একটি গ্যাস চুক্তি ঘোষণা করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেজ্ঞামিন নেতানিয়াহু। স্থানীয় সময় বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এই ঘোষণা দেন তিনি। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে একটি বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

ক্ষতিপূরণ চেয়ে জাপান সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করছেন নাগরিকরা

জাপানে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তাকে ‘অসাংবিধানিক’ দাবি করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করতে যাচ্ছেন কয়েকশ নাগরিক। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এই মামলা দায়ের হওয়ার কথা রয়েছে। জাপানে জলবায়ু ইস্যুতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এটি প্রথম ক্ষতিপূরণমূলক মামলা।

কম্বোডিয়ার ‘ক্যাসিনো নগরী’ পোইপেতে থাইল্যান্ডের বিমান হামলা

কম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী ‘ক্যাসিনো’ নগরী নামে পরিচিত পোইপেতে বিমান থেকে বোমা হামলা চালিয়েছে থাইল্যান্ড। কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের মধ্যে একটি প্রধান স্থল সীমান্ত পারাপার কেন্দ্র পোইপেত শহর।

ঘৃণামূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ বন্ডাই বিচে ইহুদি উৎসবকে লক্ষ্য করে ভয়াবহ গুলিবর্ষণের ঘটনার পর ঘৃণামূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

বিলুপ্তির ঝুঁকিতে ইরাকের ঐতিহাসিক দজলা নদী

পানির পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে কমে আসায় পুরোপুরি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়েছে ইরাকের ঐতিহাসিক টাইগ্রিস বা দজলা নদী। একসময় যে নদী মেসোপটেমিয়ার সভ্যতাকে প্রাণ দিয়েছিল, সেই টাইগ্রিস এখন দূষণ ও পানিশূন্যতার দ্বিমুখী সংকটে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, জরুরি ব্যবস্থা না নিলে টাইগ্রিসের প্রবাহ একসময় পুরোপুরি থেমে যেতে পারে।

বিশ্বজুড়ে পানিবণ্টন নিয়ে উত্তেজনা, নজর থাকবে বাংলাদেশ-ভারতে

২০২৬ সালে বিশ্বজুড়ে পানিবণ্টন নিয়ে উত্তেজনা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকেরা। বৈশ্বিক হিসাবে দেখা যায়, মোট স্বাদুপানির প্রায় ৬০ শতাংশই এক দেশের সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশে প্রবাহিত হয়। অথচ এসব পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দেশের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। আবার যেসব চুক্তি রয়েছে, সেখানেও বিরোধ ও টানাপোড়েন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ফের দলের প্রধান হলেন নেপালের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ওলি

নেপালের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি আবারও নিজের রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত দলের সাধারণ সম্মেলনে ভোটের মাধ্যমে তিনি এই দায়িত্ব পান।

বিষ দিয়ে রোগীদের হত্যা, ‘ডক্টর ডেথ’ খ্যাত চিকিৎসকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ফ্রান্সে চেতনানাশক ইনজেকশন ও ইনফিউশন ব্যাগে বিষ প্রয়োগ করে রোগীদের হত্যা করার দায়ে সাবেক এক চিকিৎসককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় শহর বেসঁসোঁর আদালত এই রায় ঘোষণা করেন। রায়ে ৫৩ বছর বয়সী অ্যানেস্থেটিস্ট ফ্রেদেরিক পেশিয়েকে ‘ডক্টর ডেথ’ আখ্যা দিয়ে বলা হয়, তাকে ন্যূনতম ২২ বছর কারাভোগ করতে হবে।

‘রক্তবৃষ্টি’ নাকি প্রকৃতির লীলা, ইরানি সৈকতের ভিডিও ভাইরাল

ইরানের পারস্য উপসাগরীয় হরমুজ প্রণালিতে এক নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিডিও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। টানা ভারী বৃষ্টির পর রাতারাতি দ্বীপটির সৈকত ও অগভীর উপকূলীয় জলরাশি গাঢ় লাল রঙে রূপ নেয়। রক্তের মতো লাল এই দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিস্ময়, কৌতূহল এমনকি উদ্বেগও সৃষ্টি করেছে।

