সৌদির উত্তরাঞ্চলজুড়ে তুষারপাতের আশঙ্কা

সৌদির উত্তরাঞ্চলজুড়ে তুষারপাতের আশঙ্কা
সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলের কিছু এলাকায় তুষারপাতের প্রবল আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র। কাসিম অঞ্চলসহ তাবুক ও হাইলের উঁচু এলাকাগুলো এতে বেশি প্রভাবিত হতে পারে।
কয়েক দিন ধরে বৈরী আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে সৌদি আরবে। ভারী বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যার ঝুঁকিতে কাসিম অঞ্চেলকে ‘রেড অ্যালার্টের’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আবহাওয়াবিদরা জানান, উঁচু এলাকায় তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যেতে পারে। এতে তুষারপাতের পাশাপাশি বজ্রঝড়, শিলাবৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এদিকে, সৌদি আরবের একজন জ্যোতির্বিদ বলেছেন, শীতকালে উত্তর সৌদি আরবে তুষারপাত নতুন বা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়।
তাইফ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সানডায়ালের বিশেষজ্ঞ ও আরব স্পেস অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমি সায়েন্সেস ইউনিয়নের সদস্য মোহাম্মদ বিন রিদ্দাহ আল-থাকাফি জানান, প্রতিবছর শীত মৌসুমে উত্তর সৌদি আরবের কিছু এলাকায় তুষারপাত হয়ে থাকে। তবে এটি নির্দিষ্ট কোনো সময়সূচি মেনে হয় না; আবহাওয়া ও জলবায়ুগত পরিবর্তনের ওপর এটি নির্ভর করে।
তার মতে, সাধারণত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে তুষারপাত দেখা যায়। বিশেষ করে তাবুক, আল-জৌফ ও আরার অঞ্চলে এর সম্ভাবনা বেশি, কারণ এসব এলাকা ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ার প্রভাব বেশি পায়।
তিনি জানান, তাবুকের জাবাল আল-লাউজ, আলাকান ও আল-ধাহর; আল-জৌফের সাকাকা ও দুমাত আল-জান্দাল; নর্দার্ন বর্ডারস অঞ্চলের আরার; হাইলের জাবাল আজা ও জাবাল সালমা; এবং আসিরের আবহা পার্বত্য এলাকাগুলোতে তুষারপাতের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি।
আল-থাকাফি সতর্ক করে বলেন, তুষারপাতের সময় সড়ক পিচ্ছিল হয়ে যেতে পারে এবং দৃশ্যমানতা কমে যায়। তাই চালক ও ভ্রমণকারীদের সতর্ক থাকতে এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।
সূত্র: গাল্ফ নিউজ
এমএসএম