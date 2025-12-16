মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা
পশ্চিমবঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদত্যাগ, পুলিশের ডিজি-কমিশনারকে শোকজ
পশ্চিমবঙ্গে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন বা সল্টলেক স্টেডিয়ামে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় পদত্যাগ করেছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এছাড়া, রাজ্যের পুলিশ প্রধান (ডিজি) রাজীব কুমার এবং বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমারকে শোকজ করা হয়েছে।
যুবভারতীর ঘটনায় তদন্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। সেই কমিটি যাতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে, সেই স্বার্থে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।
সূত্র জানিয়েছে, অরূপ বিশ্বাসের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
পদত্যাগপত্রে ক্রীড়ামন্ত্রী লিখেছেন, গত ১৩ ডিসেম্বর কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসির কলকাতা সফরে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে পরিস্থিতি হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। তাই নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে আমি ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে আপনার কাছে অব্যাহতি চাইছে। আশা করি আপনি আমার এই অনুরোধ রাখবেন।
এই ঘটনার পর তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ জানিয়েছেন, এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ও লজ্জাজনক ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী আগেই দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি নজিরবিহীনভাবে দুটি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। একটি পুলিশের তদন্ত, অন্যটি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটির তদন্ত।
কুনাল ঘোষের কথায়, এই তদন্ত যাতে নিরপেক্ষভাবে চলতে পারে, সে কারণে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা চেয়েছেন অরূপ বিশ্বাস। বিষয়টি বিবেচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী।
