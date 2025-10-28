মস্কোয় ফের ড্রোন হামলা চালালো ইউক্রেন

মস্কোয় ফের ড্রোন হামলা চালালো ইউক্রেন
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও মস্কোর মেয়র জানিয়েছেন, দ্বিতীয় রাতেও ইউক্রেন মস্কো লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ভোরে জারি করা এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানায়, রুশ বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিট ১৭টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করেছে।
এর মধ্যে একটি ড্রোন মস্কোর দিকে যাচ্ছিল, আর ১৩টি ধ্বংস করা হয়েছে কালুগা অঞ্চলের আকাশে, যা মস্কো অঞ্চলের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।
মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে জানান, যে স্থানে ড্রোনটি পড়ে গেছে সেখানে জরুরি সেবা দল পাঠানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, হামলায় কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে রাশিয়া সাধারণত অভ্যন্তরীণ এলাকায় ইউক্রেনীয় হামলার পূর্ণমাত্রার তথ্য প্রকাশ করে না, যদি না তা বেসামরিক নাগরিক বা স্থাপনাকে প্রভাবিত করে।
বাকি তিনটি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে, যা ইউক্রেন সীমান্তের পশ্চিমে এবং কালুগার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।
ব্রায়ানস্কের গভর্নর আলেকজান্ডার বোগোমাজ জানিয়েছেন, হামলায় একজন বেসামরিক নাগরিক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
রাশিয়া ও ইউক্রেন—দুই দেশই বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে, যদিও এখন পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই ইউক্রেনীয়।
এর আগে সোমবারও রাশিয়া দাবি করেছিল যে তারা ৩৪টি ইউক্রেনীয় ড্রোন মস্কো লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হলে তা ভূপাতিত করেছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম