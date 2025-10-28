  2. আন্তর্জাতিক

দিল্লিতে দূষণ রোধে কিছু যানবাহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা

প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
দিল্লিতে বায়ুদূষণ। ছবি: এএফপি

দিল্লির বায়ুদূষণ পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় আগামী ১ নভেম্বর থেকে রাজধানীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছু যানবাহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত এসেছে কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এর নির্দেশনার ভিত্তিতে।

দিল্লি পরিবহন বিভাগের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দিল্লির বাইরে নিবন্ধিত এবং বিএস-৬ মানদণ্ডে অযোগ্য ডিজেলচালিত ট্রাক বা বাণিজ্যিক যানবাহন আর রাজধানীতে ঢুকতে পারবে না।

তবে, বিএস-৪ মানের বাণিজ্যিক যানবাহনগুলোকে ৩১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে দিল্লিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, দিল্লিতে নিবন্ধিত বাণিজ্যিক পণ্যবাহী যান, বিএস-৬ মানের ডিজেল যান, বা বিএস-৪ মানের যান (২০২৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত) এবং সিএনজি, এলএনজি বা বৈদ্যুতিকচালিত যানবাহনের ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকবে না।

ধাপে ধাপে কার্যকর ‘গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান’-এর আওতায় দূষণ পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাণিজ্যিক যানবাহনের প্রবেশেও নিয়ন্ত্রণ জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

গত ১৭ অক্টোবরের বৈঠকে, সিএকিউএম দিল্লিতে দূষণকারী বাণিজ্যিক যানবাহনের প্রবেশে সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন দেয়।

অন্যদিকে, পরিবহন খাতের সংগঠনগুলো সরকারের কাছে সময়সীমা কিছুটা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে।

সূত্র: এনডিটিভি

