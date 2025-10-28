জাপানে ভাল্লুকের ভয়াবহ হামলা: সামরিক সহায়তা চাইলেন গভর্নর

জাপানে ভাল্লুকের ভয়াবহ হামলা: সামরিক সহায়তা চাইলেন গভর্নর
জাপানে ক্রমবর্ধমান ভাল্লুকের হামলার ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেনা মোতায়েনের আহ্বান জানিয়েছেন উত্তরাঞ্চলীয় আকিতা প্রদেশের গভর্নর কেন্তা সুজুকি।
তিনি মঙ্গলবার (২৪ অক্টোবর) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি এই আহ্বান জানান, ঘটনাটিকে তিনি বর্ণনা করেছেন একটি সত্যিই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি হিসেবে।
সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ১০ জন মানুষ ভাল্লুকের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন, যা জাপানের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ছয়জন নিহত হয়েছিলেন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, জনসংখ্যা হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং খাদ্যের সংকট ভাল্লুকদের ক্রমশ শহরাঞ্চলে প্রবেশে বাধ্য করছে।
গভর্নর সুজুকি বলেন, আমাদের নাগরিকদের জীবন সেনা বাহিনীর সহায়তা ছাড়া রক্ষা করা সম্ভব নয়। ভাল্লুকের হামলাগুলোতে সাধারণত গলা ও মুখ লক্ষ্য করা হচ্ছে, যা একেবারেই ভয়াবহ।
তিনি আরও জানান, ভাল্লুক এখন শুধু পাহাড় নয়, শহরাঞ্চলেও দেখা দিচ্ছে। বাসিন্দাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এতটা ব্যাহত হওয়া একেবারেই অস্বাভাবিক।
নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি গভর্নরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেন, সরকার নিরাপত্তা পুনঃস্থাপনে তার সমস্ত সক্ষমতা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।
জাপানের পরিবেশ মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে এখন পর্যন্ত ১০ জন নিহত হয়েছেন, তবে সাম্প্রতিক আরও কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা তদন্তাধীন রয়েছে।
গত সপ্তাহে আকিতার এক পাহাড়ি গ্রামে চারজনের ওপর হামলায় একজন নিহত হন, এবং সোমবার ধানক্ষেতের পাশে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে, প্রতিবেশি ইওয়াতে অঞ্চলে এক পুরুষ ও তার কুকুরকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, যাদের শরীরে ভাল্লুকের আক্রমণের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
ভাল্লুকেরা দোকান, বিদ্যালয় ও পার্কের আশেপাশেও দেখা দিচ্ছে, বিশেষ করে জাপানের উত্তরাঞ্চলে।
জাপানে মূলত দুটি প্রজাতির ভাল্লুক পাওয়া যায় — এশীয় কালো ভাল্লুক (মুন বিয়ার) এবং উত্তরাঞ্চলীয় হোক্কাইডো দ্বীপে থাকা বৃহদাকার বাদামী ভাল্লুক।
প্রতি বছর হাজার হাজার ভাল্লুক শিকার করা হয়, তবে দেশটির বয়সী জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শিকারির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, যা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে।
সম্প্রতি নতুন পরিবেশমন্ত্রী হিরোটাকা ইশিহারা এই ঘটনাকে একটি বড় সমস্যা, অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা বলে মন্তব্য করেছেন।
তিনি বলেন, সরকার শিকারি প্রশিক্ষণ, ভাল্লুক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে আরও পদক্ষেপ নেবে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম