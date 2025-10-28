ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা’র কারণে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলে সতর্কতা
শক্তি বাড়িয়ে অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা’। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাতে রাজ্যটির কাকিনাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড়টি আছড়ে পড়তে পারে। এই দুর্যোগের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
জানা গেছে, সমুদ্র উত্তাল থাকায় আগামী ৩ দিন মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মেদিনীপুর, নামখানা, কাকদ্বীপসহ পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্তকতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে মাইকিং করা হচ্ছে ও রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনিকে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলা হয়েছে।
কলকাতার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা’র কারণে কলকাতাসহ হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও নদীয়া জেলাতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে দমকা হাওয়া বইতে পারে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলের পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বজ্রপাতসহ অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।
উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিংপংয়ে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে বাকি জেলাগুলোতে হালকা বৃষ্টি হলেও ঝড়ের সম্ভাবনা নেই।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের আকাশ ঝলমলে থাকবে, কিন্তু সন্ধ্যার পরে মেঘলা আকাশ ও বজ্রপাতসহ বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। সঙ্গে দমকা বাতাসও বইতে পারে। এদিন রাজ্যের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আদ্রতা থাকবে ৫০ থেকে ৯৮ শতাংশ।
এদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া উপকূলীয় অঞ্চল ও বিশাখাপত্তনম হয়ে চলাচল করা অন্তত ৬৫টি ট্রেন মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ও বুধবারের (২৯ অক্টোবর) জন্য বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আবহাওয়া কেমন থাকে, তা দেখে রেল চলাচলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় রেলের কর্মকর্তারা রেলের সঙ্গে সঙ্গে সব ফ্লাইটও বাতিল করা হয়েছে।
ডিডি/এসএএইচ