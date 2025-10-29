  2. আন্তর্জাতিক

ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আঘাত হানলো ঘূর্ণিঝড় মন্থা

প্রকাশিত: ১২:২৩ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
এআই নির্মিত প্রতীকী ছবি

ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়েছে প্রবল ঘূর্ণিঝড় মন্থা। রাজ্যের কাকিনাডা উপকূলে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় এটি আঘাত হানে বলে জানিয়েছে ইন্ডিয়া মিটিওরলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (আইএমডি)। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

এর আগে আইএমডির পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল, অন্ধ্রপ্রদেশের মাছিলিপাত্নাম এবং কলিঙ্গপত্নম এর মাঝ দিয়ে স্থলভাগে মন্থার আঘাত চলতে পারে তিন থেকে চার ঘণ্টাব্যাপী। এ সময় বাতাসের গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। এটি দমকা হাওয়ার আকারে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

এদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার উপদ্রুত এলাকাগুলোতে যান চলাচলের ওপর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বলে জানা যায়।

রাজ্য সরকার ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষের সহায়তায় অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে ৮০০- এরও বেশি ত্রাণকেন্দ্র চালু করেছে। ঘূর্ণিঝড় মন্থার স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে রাজ্যের গর্ভবতী নারীদেরও নিরাপত্তার জন্য হাসপাতালে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলার জন্য কাকিনাডা জেলায় ন্যাশনাল ডিজ্যাস্টার রেসপন্স ফোর্স মোতায়েন করেছে রাজ্য সরকার। ওই এলাকায় ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের জন্য এক হাজার ইলেট্রিশিয়ানকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিশেষ পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য উদ্ধারকারী নৌকাসহ ১৪০ জন সাঁতারুকেও মোতায়েন করা হয়েছে কাকিনাডাতে।

