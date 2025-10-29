প্রশান্ত মহাসাগরে ‘মাদকবাহী নৌযানে’ যুক্তরাষ্ট্রের হামলা, নিহত ১৪
প্রশান্ত মহাসাগরে অবৈধ মাদক বহনের অভিযোগে নতুন করে কয়েকটি নৌযানে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এসব হামলায় ১৪ জন নিহত হয়েছেন। হামলায় আহত হয়েছেন একজন। খবর আল জাজিরার।
মার্কিন সেক্রেটারি অব ওয়ার পিট হেগসেথ যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স- এ এক পোস্টের মাধ্যমে এ তথ্য জানান। তিনি তার পোস্টে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এ হামলাগুলোকে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।
এক্স- এ দেওয়া ওই পোস্টে তিনি লেখেন, ডিপার্টমেন্ট (যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার) দুই দশক ধরে অন্যের ভূমি রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। এখন আমরা আমাদের নিজেদের ভূখণ্ড রক্ষা করছি।
তবে সমালোচকরা এ ধরনের হামলাকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন।
তার পোস্টে হেগসেথ জানান, তিনটি বিমান হামলাই চালানো হয়েছে সোমবার। তার পোস্টে সংযুক্ত একটি ভিডিওতে দেখা যায় পাশাপাশি চলা দুইটি নৌকাকে একটি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে নৌযান দুটিতে আগুন লেগে যাচ্ছে। তখন দুই নৌকায় মোট ৮ জন ছিলেন। দ্বিতীয় হামলা চালানো নৌকায় আরোহী ছিলেন ৪ জন ও তৃতীয় নৌকাটিতে ছিলেন ৩ জন।
তবে, হামলাগুলোর মধ্যে কোন নৌযান থেকে একজন বেঁচে যেতে সক্ষম হন তা তার পোস্টে উল্লেখ করা হয়নি। তবে হেগসেথ পোস্টে জানান, মেক্সিকান কর্তৃপক্ষ আহত ব্যক্তির খোঁজে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে।
হামলায় নিহত বা আহত কারও তথ্যই প্রকাশ করা হয়নি।
এএমএ