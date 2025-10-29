জ্যামাইকার পর কিউবায় আঘাত হানতে যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’

জ্যামাইকার পর কিউবায় আঘাত হানতে যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’
জ্যামাইকার পর কিউবায় সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আঘাত হানতে যাচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’। বুধবার (২৯ অক্টোবর) ভোররাতের আগেই ঘূর্ণিঝড়টি কিউবায় আঘাত হানতে পারে বলে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন। তবে তার আগেই দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে। এর আগে মেলিসার তাণ্ডবে জ্যামাইকাতে ৩ জন নিহত হবার খবর পাওয়া গেছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকেই কিউবার উপকূলীয় এলাকায় ট্রপিক্যাল ঝড়ের গতির বাতাস বইছে এবং রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে। এর ফলে উপকূলীয় এলাকায় ১২ ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হতে পারে, যা প্রাণঘাতী বন্যা সৃষ্টি করতে পারে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, মেলিসার কেন্দ্রবিন্দু বুধবার (২৯ অক্টোবর) ভোরে পূর্ব কিউবার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। এরপর এটি বুধবার বিকেলে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল অতিক্রম করবে।
ঘূর্ণিঝড়টি বাহামা উপকূলে পৌঁছালে সেখানে অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, ভূমিধস এবং প্রবল বাতাসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া কর্তৃপক্ষ।
মেলিসা বুধবার (২৯ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর দ্রুত উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হবে এবং বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে বারমুডা দ্বীপের কাছাকাছি দিয়ে অতিক্রম করতে পারে।
ঘণ্টায় ২৯৭ কিলোমিটার বেগের বাতাস মেলিসাকে আটলান্টিকের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত করেছে। এর আগে ১৯৮০ সালে ঘূর্ণিঝড় ‘অ্যালেন’ ঘণ্টায় ১৯০ মাইল বেগে উপকূলে আঘাত হেনেছিল যা এখন পর্যন্ত রেকর্ড বইতে সর্বোচ্চ শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়।
সূত্র : সিএনএন
কেএম