ক্ষমতা হারানোর পর আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় শেখ হাসিনার প্রথম সাক্ষাৎকার প্রকাশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১১ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে ফরাসি সংবাদ সংস্থা এএফপি, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক রয়টার্স ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ইনডিপেনডেন্ট/ ফাইল ছবি

এক বছরেরও বেশি সময় পর কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রথমবারের মতো গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার প্রকাশ হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) প্রকাশিত এসব সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন ইস্যুতে শেখ হাসিনার বক্তব্য উঠে এসেছে।

তার সাক্ষাৎকার নেওয়া সংবাদমাধ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ফরাসি সংবাদ সংস্থা এএফপি, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক রয়টার্স ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ইনডিপেনডেন্ট। গত বছরের ৫ আগস্টের পর এটিই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত শেখ হাসিনার প্রথম সাক্ষাৎকার।

রয়টার্সের জন্য নয়াদিল্লি থেকে সাক্ষাৎকারটি ইমেইলের মাধ্যমে নেন কৃষ্ণা এন. দাস, সরিতা চাগান্তি সিংহ ও ঢাকার রুমা পাল।

এএফপি জানিয়েছে যে তারা নয়াদিল্লি থেকে একটি লিখিত সাক্ষাৎকার নিয়েছে। তবে সাক্ষাৎকার নেওয়া সাংবাদিক বা ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেনি ফরাসি এই বার্তা সংস্থাটি।

এদিকে, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টের মারুশা মুজাফফর হাসিনার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করেছিলেন তা উল্লেখ না করেই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করেন। ফলে হাসিনার সঙ্গে তার সরাসরি কোনো যোগাযোগ হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

বর্তমানে দেশে শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ এবং এর সব অঙ্গ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের যে কোনো ধরনের প্রকাশনা, গণমাধ্যম, অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে কোনো ধরনের প্রচারণা, মিছিল, সভা-সমাবেশ ও সম্মেলন আয়োজনসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার।

জুলাইয়ের অভ্যুত্থান, সহিংস দমন-পীড়ন ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময় গুমসহ একাধিক অভিযোগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা চলছে। এর আগে ট্রাইব্যুনাল গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর যে কোনো ‘বিদ্বেষমূলক বক্তব্য’ প্রকাশ বা প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

