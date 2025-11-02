পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত এলাকায় আটক ৪৫, পুলিশের দাবি ‘বাংলাদেশি’

পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত এলাকায় আটক ৪৫, পুলিশের দাবি ‘বাংলাদেশি’
পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত এলাকায় নারী-শিশুসহ ৪৫ জনকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। স্থানীয় পুলিশের দাবি, আটককৃতরা সবাই বাংলাদেশি নাগরিক এবং তারা অবৈধপথে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। তবে তাদের বাংলাদেশি নাগরিকত্বের কোনো প্রমাণ দেয়নি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।
জানা যায়, গত শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওই ৪৫ জনকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কারও কাছে ভারতে প্রবেশের বৈধ নথি কিংবা ট্রাভেল ডকুমেন্ট পাওয়া যায়নি।
পুলিশের দাবি, কয়েক বছর আগে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে অভিযুক্তরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। এরপর বিভিন্ন কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলেন তারা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) চালুর ঘোষণার পরেই ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখার আশঙ্কায় ওই ব্যক্তিরা বাংলাদেশে ফিরতে উদ্যোগী হন।
শুক্রবার সন্ধ্যায় হাকিমপুর সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ ১৪৩ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা নারী-শিশুসহ এই ৪৫ জনকে আটক করে। পরে তাদের স্বরূপনগর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
শনিবার পুলিশের পক্ষ থেকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক তাদের ১৪ দিনের কারাগারে (জুডিশিয়াল কাস্টোডি) রাখার নির্দেশ দেন।
স্বরূপনগর পুলিশের দাবি, আটক ব্যক্তিরা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নড়াইল ও যশোর জেলার বাসিন্দা।
ডিডি/কেএএ/