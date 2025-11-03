ভারতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: পাথরবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে নিহত ২০

ভারতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: পাথরবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে নিহত ২০
ভারতের তেলেঙ্গানায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। রোববার (৩ নভেম্বর) সকালে রাজ্যের রাঙ্গা রেড্ডি জেলায় হায়দরাবাদ-বিজাপুর মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, তেলেঙ্গানা স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের একটি যাত্রীবাহী বাসে প্রায় ৭০ জন যাত্রী ছিলেন। বাসটি ভিকারাবাদ জেলার তান্দুর থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছিল। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা পাথরবোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর ট্রাকের কঙ্কর ও পাথরগুঁড়া বাসের ভেতরে ঢুকে পড়ে, এতে বহু যাত্রী চাপা পড়ে মারা যান।
নিহতদের মধ্যে ১০ মাস বয়সী এক শিশু, ১০ জন নারী এবং বাস ও ট্রাকের দুই চালকই রয়েছেন। আহতদের স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা যায় না। সংঘর্ষেরর পর কঙ্করের নিচে চাপা পড়ে বাঁচার জন্য চিৎকার করছিলেন অনেকে। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে মরদেহ ও আহতদের বের করার জন্য বাসের অংশ কেটে ফেলেন উদ্ধারকর্মীরা। চালকের আসনের পেছনের ছয় সারির যাত্রীই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাদের অধিকাংশ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।
তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ রেভন্ত রেড্ডি গভীর শোক প্রকাশ করে কর্মকর্তাদের তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তার নির্দেশ দিয়েছেন।
রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী পোন্নাম প্রভাকর দুর্ঘটনার কারণ জানতে করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াই নাগিরেড্ডির সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে রাঙ্গা রেড্ডি জেলার প্রশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন।
প্রধান বিরোধী দল বিএআরএসের কার্যনির্বাহী সভাপতি কে টি রামা রাও দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, সরকারের উচিত অবিলম্বে নিহতদের পরিবার ও আহতদের সহায়তা দেওয়া এবং সেরা চিকিৎসা নিশ্চিত করা। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া দরকার।
সূত্র: এনডিটিভি
