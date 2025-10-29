  2. আন্তর্জাতিক

সৈকতে রিলস বানাতে গিয়ে বালিতে আটকে গেলো গাড়ি, ভিডিও ভাইরাল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪১ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
সৈকতে রিলস বানাতে গিয়ে বালিতে আটকে গেলো গাড়ি, ভিডিও ভাইরাল
সৈকতে রিলস বানাতে গিয়ে বালিতে আটকে গেলো গাড়ি/ ছবি: এনডিটিভি

সৈকতে রিলস বানাতে গিয়ে বালিতে আটকে গেলো গাড়ি। আর তার ফলে বিপাকে পড়েছেন গাড়ির চালক। তার বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ এলাকায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে মামলা করেছে পুলিশ। সম্প্রতি ভারতের গুজরাটে ঘটেছে এই ঘটনা। সৈকত থেকে গাড়ি উদ্ধারের সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জানা যায়, সুরাটের দোমাস সৈকতে যানবাহন চালানো নিষিদ্ধ। এরপরও সেখানে গাড়ি নিয়ে রিলস বানাতে গিয়েছিলেন এক যুবক। কিন্তু নরম বালিতে আটকে যায় তার দামি মার্সিডিজ গাড়ি।

আরও পড়ন>>
রিল বানাতে গিয়ে জলপ্রপাতের স্রোতে ভেসে গেলেন যুবক
পোশাক ছাড়াই ঘোরা যায় যুক্তরাষ্ট্রের যে সৈকতগুলোতে
‘টিকটক পর্যটকরা’ নষ্ট করছে ইংল্যান্ডের সুন্দর এক গ্রাম

ভিডিওতে দেখা যায়, সমুদ্রের পানির ভেতর বালিতে আটকে থাকা লাল রঙের গাড়িটিকে ক্রেন দিয়ে টেনে তোলা হচ্ছে। এ ঘটনার পর দ্রুত ব্যবস্থা নেয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ জানায়, ‘রিল’ ভিডিও বানানোর জন্যই গাড়িচালক সৈকতে প্রবেশ করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে নানা চেষ্টা করেও গাড়ি তোলা সম্ভব হয়নি, পরে ক্রেন ডাকতে হয়।

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by NDTV (@ndtv)

ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর সুরাট পুলিশ চালককে আটক করে এবং মামলা দায়ের করে। সহকারী পুলিশ কমিশনার দীপ বকিল বলেন, আমরা আরটিওকে (আঞ্চলিক পরিবহন দপ্তর) চালকের লাইসেন্স বাতিলের সুপারিশ করছি। পাশাপাশি বিমা কোম্পানিকেও জানানো হবে যেন এ ঘটনায় কোনো দাবি গ্রহণ না করা হয়।

দোমাস সৈকতের ‘যানবাহন নিষিদ্ধ এলাকায়’ এমন ঘটনাঘটালে ভবিষ্যতে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছে পুলিশ।

এটি চলতি বছর সুরাটে এমন দ্বিতীয় ঘটনা। এর আগে, গত জুলাই মাসে এক মার্সিডিজচালক একইভাবে সৈকতে প্রবেশ করে গাড়ি কাদায় আটকে ফেলেছিলেন। তখনও জানা গিয়েছিল, চালক ‘স্টান্ট’ করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজা বালিতে গাড়িটি অর্ধেক ডুবে যায়।

সূত্র: এনডিটিভি
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।