গয়নার দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে ২৫ সেকেন্ডে ২০টি থাপ্পড় খেলেন নারী

গয়নার দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে ২৫ সেকেন্ডে ২০টি থাপ্পড় খেলেন নারী
ভারতের গুজরাটে গয়নার দোকান লুট করতে গিয়ে ২৫ সেকেন্ডে ২০টি থাপ্পড় খেয়েছেন এক নারী। আহমেদাবাদের রণিপ এলাকায় ঘটা এই ঘটনা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল।
জানা গেছে, ঘটনা ঘটে সোমবার (৩ নভেম্বর) সাড়ে ১২টার দিকে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, মুখে ওড়না জড়িয়ে এক নারী ক্রেতা সেজে প্রবেশ করেন একটি গয়নার দোকানে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই তিনি দোকানদারের চোখে মরিচের গুঁড়া ছুড়ে মারেন, তাকে সাময়িক সময়ের জন্য অন্ধ করে দোকান লুটের চেষ্টা করেন।
In Ahmedabad, a woman tried to rob a jewelry store owner by throwing red chili powder into his eyes.— KOMAL SINGH Follow Back (@Singh_Komall) November 7, 2025
Even after the chili got into his eyes, the owner stood strong.
#IPL2026 #Kumbha #Fourthnattawat pic.twitter.com/rAqmVDlVpo
কিন্তু দুর্ভাগ্য, মরিচের গুঁড়া দোকানদারের চোখে না লেগেই বাতাসে উড়ে যায়। মুহূর্তেই নারীটির উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন দোকানদার। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কোনো কিছু না ভেবে একের পর এক চড় মারতে থাকেন নারীকে। মাত্র ২৫ সেকেন্ডে প্রায় ২০ বার চড় মারেন দোকানি!
এরপর দোকানদার কাউন্টারের ওপরে উঠে নিজ হাতে টেনে বের করেন ওই নারীকে, তখনো থাপ্পড় থামেনি।
সিসিটিভি ফুটেজটি এখন ভারতজুড়ে ভাইরাল। অনেকেই দোকানদারের দ্রুত প্রতিক্রিয়াকে প্রশংসা করছেন।
পুলিশ জানায়, দোকানদার এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি। তবু সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে ওই নারীকে শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
রণিপ থানার পরিদর্শক কেতন ব্যাস বলেন, দোকানদার অভিযোগ দিতে চাননি। তবে আমরা ভিডিওর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছি।
আহমেদাবাদ পুলিশ এক্স (সাবেক টুইটার) প্ল্যাটফর্মে বৃহস্পতিবার জানায়, এ ঘটনায় অভিযোগকারী ব্যক্তির সঙ্গে দুবার যোগাযোগ করা হয়েছে ও তাকে অভিযোগ জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি তা করতে রাজি নন। তবুও আমরা সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে শনাক্তের চেষ্টা চালাচ্ছি। অভিযোগ না পেলেও, অপরাধ যেহেতু ঘটেছে, তাই আমরা তদন্ত চালিয়ে যাবো।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ