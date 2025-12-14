  2. আন্তর্জাতিক

অস্ট্রেলিয়ায় অস্ত্র ছিনিয়ে হামলাকারীকে ঠেকিয়ে প্রশংসায় ভাসছেন মুসলিম নাগরিক

প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
হামলাকারীদের একজনের কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়া আহমেদ আল আহমেদ। অন্য বন্দুকধারীর গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের বন্ডাই সমুদ্র সৈকতে ভয়াবহ বন্দুক হামলার সময় এক বন্দুকধারীর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া সাহসী বেসামরিক ব্যক্তির মুসলিম পরিচয় সামনে আসার পর ঘটনাটি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। হামলার মধ্যেই জীবন বাজি রেখে যে ব্যক্তি হামলাকারীকে প্রতিহত করেন, তিনি একজন মুসলিম- নাম আহমেদ আল আহমেদ।

অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম ৭নিউজের একটি ভিডিও প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ৪৩ বছরে বয়সী আহমেদের নিউ সাউথ ওয়েলসের সাদারল্যান্ড শহরে ফলের দোকান রয়েছে। তিনি বিবাহিত ও তার দুই মেয়ে রয়েছে। ৭নিউজে দেওয়া সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানান আহমেদের চাচাতো ভাই মুস্তাফা।

ঘটনার ভিডিওতে দেখা যায়, বন্ডাই সমুদ্র সৈকত এলাকায় একটি গাড়ির আড়াল ধরে ধীরে ধীরে হামলাকারীর দিকে এগিয়ে যান আহমেদ আল আহমেদ। হঠাৎ তিনি এক বন্দুকধারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ও তীব্র ধস্তাধস্তির পর তার হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিতে সক্ষম হন। এরপর তিনি বন্দুকটি হামলাকারীর দিকেই তাক করে ধরে রাখেন। সেসময়র আততায়ী পিছু হটতে বাধ্য হন ও পরে ঘটনাস্থল থেকে সরে যান।

মুস্তাফার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অন্য বন্দুকধারীর হামলায় আহমেদ গুরুতর আহত হয়েছেন। তার কাঁধে ও হাতে গুলি লেগেছে ও বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হামলার ঘটনায় দুই বন্দুকধারীর একজন পুলিশের গুলিতে নিহত হন ও অপরজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় অন্তত ১২ জন নিহত ও ২৯ জন আহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। আহতদের মধ্যে দুইজন পুলিশ সদস্যও রয়েছেন, যাদের অবস্থা গুরুতর।

পুলিশ জানায়, হামলার পর বন্ডাইয়ের ক্যাম্পবেল প্যারেড এলাকায় একটি গাড়িতে ‘একাধিক তাৎক্ষণিক বিস্ফোরক ডিভাইস (আইইডি)’ পাওয়া যায়। গাড়িটিকে ঘিরে রেখে কয়েক ঘণ্টা অভিযান চালানোর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার কিছু আগে সমুদ্রসৈকতের পাশে জড়ো হওয়া মানুষের ভিড় লক্ষ্য করে বন্দুকধারীরা গুলি চালায়। কাছের একটি ভবন থেকে ধারণ করা ভিডিওতে একদিকে ভয়াবহ হামলার দৃশ্য, অন্যদিকে একজন মুসলিম নাগরিকের অসাধারণ সাহসিকতার মুহূর্ত ধরা পড়ে।

হামলার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আহমেদ আল আহমেদের ভূমিকা ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনেকেই বলছেন, একজন মুসলিম নাগরিকের এই সাহসিকতা ও মানবিকতা আবারও প্রমাণ করেছে যে সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ও নিরীহ মানুষের জীবন রক্ষা করা কোনো ধর্মের বিপরীত নয়, বরং মানবতারই প্রতিচ্ছবি।

এদিকে, আততায়ীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেওয়া ব্যক্তিকে ‘রিয়েল হিরো’ অর্থাৎ ‘প্রকৃত নায়ক’ বলে অভিহিত করেছেন অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রিমিয়ার ক্রিস মিন্স।

ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর ওই ব্যক্তির সাহসিকতার প্রশংসা করেন প্রিমিয়ার। তিনি বলেন, ওই ব্যক্তি একজন সত্যিকারের নায়ক। তার সাহসিকতার কারণেই আজ রাতে বহু মানুষ বেঁচে আছেন, এ নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

প্রিমিয়ার মিন্সের ভাষায়, হামলাকারীর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করার ঘটনায় ওই ব্যক্তির তাৎক্ষণিক সাহস ও দৃঢ়তা বহু প্রাণ রক্ষা করেছে।

সূত্র: ৭নিউজ

