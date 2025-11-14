ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চাইলো বিবিসি
বিবিসি তাদের প্যানোরামা অনুষ্ঠানের একটি পর্বে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২১ সালের ভাষণের বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগিয়ে ভুলভাবে উপস্থাপন করার ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছে। তবে ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিষ্ঠানটি অস্বীকৃতি জানিয়েছে।
বিবিসি জানায়, ওই সম্পাদনার কারণে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছিল যে ট্রাম্প সরাসরি সহিংসতার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং ২০২৪ সালে প্রচারিত ওই অনুষ্ঠানটি আর দেখানো হবে না।
ট্রাম্পের আইনজীবীরা দাবি করেছেন, বিবিসি যদি ক্ষমা না চায়, বক্তব্য প্রত্যাহার না করে এবং ক্ষতিপূরণ না দেয়, তবে তারা ১ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবিতে মামলা করবেন।
এই বিতর্কের জেরে গত রোববার বিবিসির মহাপরিচালক টিম ডেভি এবং সংবাদ প্রধান ডেবোরাহ টার্নেস পদত্যাগ করেন।
বিবিসি জানিয়েছে, তারা এই ঘটনায় হোয়াইট হাউজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে মন্তব্যের জন্য।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত তাদের কারেকশনস অ্যান্ড ক্ল্যারিফিকেশনস অংশে বিবিসি জানায়, সমালোচনার পর প্যানোরামা পর্বটি পুনর্বিবেচনা করা হয় এবং দেখা যায়, ট্রাম্পের বক্তব্যের বিভিন্ন অংশ এমনভাবে সম্পাদনা করা হয়েছিল যাতে তা একটানা এক বক্তৃতা বলে মনে হয়।
বিবিসি বলেছে, আমরা স্বীকার করছি যে আমাদের সম্পাদনার কারণে ভুলভাবে মনে হয়েছে ট্রাম্প সরাসরি সহিংসতার আহ্বান জানিয়েছেন, যা আসলে সত্য নয়।
বিবিসি জানিয়েছে, তারা ট্রাম্পের আইনজীবীদের চিঠির জবাব পাঠিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান সামির শাহ হোয়াইট হাউসে পৃথক একটি চিঠি পাঠিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
তিনি জানান, ভিডিও ক্লিপটি যেভাবে সম্পাদনা করা হয়েছিল, তা নিয়ে বিবিসি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে আমরা মনে করি এই ঘটনায় মানহানির কোনো আইনিভিত্তি নেই।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম