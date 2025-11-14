ল্যাটিন আমেরিকায় নতুন সামরিক অভিযানের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

ল্যাটিন আমেরিকায় নতুন সামরিক অভিযানের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পিট হেগসেথ ল্যাটিন আমেরিকায় নার্কো (মাদক)-সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার লক্ষ্যে একটি নতুন সামরিক অভিযানের ঘোষণা দিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ওই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর শক্তি বাড়ানো নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, যা স্থল আক্রমণসহ আরও বড় সংঘাতের ইঙ্গিত হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন।
হেগসেথ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স–এ লিখেছেন, আজ আমি ‘অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার’ ঘোষণা করছি। এই মিশন আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করবে, নার্কো-সন্ত্রাসীদের আমাদের এলাকা থেকে সরিয়ে দেবে এবং যে মাদক আমাদের মানুষকে হত্যা করছে, তা থেকে দেশকে নিরাপদ রাখবে।
তবে এই অভিযানের সুনির্দিষ্ট বিবরণ বা এটি চলমান সামরিক কার্যক্রমের চেয়ে কীভাবে ভিন্ন হবে—তা তিনি জানাননি।
ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন এরইমধ্যে ক্যারিবিয়ান ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করছে, যার আওতায় নৌ–বিমান বাহিনীকে মাদকবিরোধী অভিযানে মোতায়েন করা হয়েছে।
মার্কিন তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক জলসীমায় প্রায় ২০টি জাহাজে হামলা চালিয়েছে, যেখানে কমপক্ষে ৭৬ জন নিহত হয়েছে।
অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে পেন্টাগনের একজন মুখপাত্র বলেন, এ বিষয়ে হেগসেথের এক্স পোস্টেই সব তথ্য দেওয়া আছে।
যুক্তরাষ্ট্রের নৌ উপস্থিতি বেড়ে যাওয়ার জেরে ভেনেজুয়েলা মঙ্গলবার দেশজুড়ে বড় ধরনের সামরিক মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ওই অঞ্চলে একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ, পুয়ের্তো রিকোতে এফ–৩৫ স্টেলথ যুদ্ধবিমান, এবং ক্যারিবিয়ানে ছয়টি নৌযান পাঠিয়েছে।
কারাকাস আশঙ্কা করছে, এই সামরিক জোরদার অভিযানের আড়ালে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো শাসন পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম