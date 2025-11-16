আগস্টের পর ৮২ মিলিয়ন ডলারের বন্ড কিনেছেন ট্রাম্প

আগস্টের পর ৮২ মিলিয়ন ডলারের বন্ড কিনেছেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগস্টের শেষ দিক থেকে অক্টোবরের মধ্যে করপোরেট ও মিউনিসিপল মিলিয়ে অন্তত ৮২ মিলিয়ন ডলারের বন্ড কিনেছেন। শনিবার (১৫ নভেম্বর) প্রকাশিত নতুন আর্থিক নথি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
মার্কিন অফিস অব গভর্নমেন্ট এথিক্স–এর প্রকাশিত ফরম অনুযায়ী, ২৮ আগস্ট থেকে ২ অক্টোবরের মধ্যে ট্রাম্প ১৭৫টিরও বেশি আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করেছেন। ১৯৭৮ সালের এথিক্স ইন গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রকাশিত এসব নথিতে প্রতিটি লেনদেনের সুনির্দিষ্ট মূল্য উল্লেখ নেই, শুধু পরিমাণের সীমা দেওয়া আছে।
দলিল অনুযায়ী, এসব বন্ড কেনার সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মূল্য ৩৩৭ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।
প্রকাশিত নথির বেশিরভাগ সম্পদই এসেছে বিভিন্ন পৌরসভা, রাজ্য, কাউন্টি, স্কুল জেলা এবং জনসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ইস্যু করা বন্ড থেকে।
ট্রাম্প যেসব নতুন খাতে বন্ড কিনেছেন, তার মধ্যে রয়েছে এমন কিছু শিল্প—যেগুলো তার প্রশাসনের নীতি পরিবর্তনের ফলে এরই মধ্যে লাভবান হয়েছে বা হচ্ছে, যেমন আর্থিক খাতে নিয়মনীতির শিথিলতা।
করপোরেট বন্ড কেনার তালিকায় রয়েছে—চিপ নির্মাতা ব্রডকম ও কোয়ালকম, প্রযুক্তি কোম্পানি মেটা, খুচরা বিক্রেতা হোম ডিপো ও সিভিএস হেলথ, ওয়াল স্ট্রিটের ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাকস এবং মরগান স্ট্যানলি।
আগস্টের শেষ দিকে বিনিয়োগ ব্যাংকগুলোর বন্ড কেনার সময় ট্রাম্প জেপিমরগ্যান–এর বন্ডও নেন। এর ঠিক আগের দিনই ট্রাম্প জেপিমরগ্যানকে দেরিতে দণ্ডপ্রাপ্ত অর্থপাচারকারী ও যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টিন–এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে তদন্তের আহ্বান জানান।
ট্রাম্প ইন্টেল কোম্পানির বন্ডও কিনেছেন—যার আগে তার প্রশাসনের নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ওই কোম্পানির শেয়ার কিনেছিল।
হোয়াইট হাউজ এ বিষয়ে শনিবার কোনো মন্তব্য করেনি। প্রশাসন এর আগে জানিয়েছিল, ট্রাম্প নিয়মিতভাবে বাধ্যতামূলক আর্থিক প্রকাশনা জমা দেন, তবে তিনি বা তার পরিবার বিনিয়োগ পোর্টফোলিও পরিচালনায় সরাসরি কোনো ভূমিকা রাখেন না। এটি পরিচালনা করে একটি তৃতীয় পক্ষের আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম