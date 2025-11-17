প্রশান্ত মহাসাগরে ‘মাদকবাহী নৌযানে’ আবারও যুক্তরাষ্ট্রের হামলা, নিহত ৩
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর মাদক বিরোধী অভিযানে ৩ জন নিহত হয়েছে। এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মাদক বিরোধী ২১ টি অভিযানে মোট ৮৩ জন নিহত হয়েছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) এক ঘোষণায় ইউএস সাউদার্ন কমান্ড এমন তথ্য জানিয়েছে।
সাউদার্ন কমান্ড সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, হামলার শিকার নৌযানটি পরিচিত ‘নার্কো-ট্রাফিকিং’ রুট ধরে মাদক পাচারে জড়িত ছিল এবং মাদক বহন করছিল বলে গোয়েন্দা তথ্য নিশ্চিত করেছে। নৌযানে থাকা তিনজন পুরুষ মাদক-সন্ত্রাস নিহত হয়েছে। নৌযানটি পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় মাদক পরিবহন করছিল এবং সেখানেই হামলা চালানো হয়।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, এই অভিযানে বিভিন্ন ধরনের ফাইটার জেট, ড্রোন এবং গানশিপ ব্যবহার করা হচ্ছে যার উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রে মাদকের সরবরাহ বন্ধ করা।
এদিকে মার্কিন বিচার বিভাগ কংগ্রেসকে জানিয়েছে, এই হামলাগুলো পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই প্রশাসনের।
তবে এ ধরনের হামলা বেআইনি আখ্যা দিয়ে মাদকবাহী সন্দেহভাজন নৌযানের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ যুক্তরাজ্য ও কানাডা।
একইভাবে, যতদিন পর্যন্ত এসব হামলা বন্ধ না হবে ততদিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পেত্রো।
কেএম