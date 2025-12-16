কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে উদযাপিত হলো মহান বিজয় দিবস
কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো মহান বিজয় দিবস।
দূতাবাসের সব কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর উপস্থিতিতে মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে কলকাতায় ডেপুটি-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এসময় কলকাতার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন।
এরপর বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত উপ-হাইকমিশনারের বক্তব্য এবং বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।
এরপর বেলা ১১টা নাগাদ কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ডেপুটি-হাইকমিশনের প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সম্বলিত একটি চিত্র অঙ্কন করেন।
এদিন সন্ধ্যায় ডেপুটি হাইকমিশন সংশ্লিষ্টদের পরিবারের সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
