পিস্তল বের করে প্রধান শিক্ষককে হুমকি, নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী আটক

প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতের ওডিশার কেন্দ্রাপাড়া জেলায় একটি স্কুলে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) পুলিশ নবম শ্রেণির এক ১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীকে হেফাজতে নিয়েছে। কারণ সে শ্রেণিকক্ষের ভেতরে একটি দেশীয় পিস্তল দেখিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে হুমকি দেয়।

পুলিশ জানায়, ওই শিক্ষার্থীকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে হাজির করা হলে বোর্ড তাকে আঙ্গুল জেলার প্রোবেশন হোস্টেল-কাম-অবজারভেশন হোম ও স্পেশাল হোমে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

সরকারি পরিচালিত কোরুয়া হাই স্কুলের ওই শিক্ষার্থীকে পড়াশোনায় অবহেলা করা ও শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকেরা বকাঝকা করেছিলেন বলে জানা গেছে। এর পরই সে ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ।

এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ছেলেটি কীভাবে আগ্নেয়াস্ত্রটি পেয়েছে, তা জানার জন্য আমরা তার বাবা-মা ও আত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করছি।

পুলিশ দেশীয় পিস্তলটি জব্দ করেছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে।

সূত্র: এনডিটিভি

