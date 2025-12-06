আফগানিস্তানের চার কর্মকর্তার ওপর অস্ট্রেলিয়ার নিষেধাজ্ঞা

আফগানিস্তানের চার কর্মকর্তার ওপর অস্ট্রেলিয়ার নিষেধাজ্ঞা
আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের চার কর্মকর্তার ওপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে অস্ট্রেলিয়া। দেশটি জানিয়েছে, আফগানিস্তানে বিশেষ করে নারী ও কন্যাশিশুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি অবনতির কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং বলেন, এসব কর্মকর্তা তালেবান-শাসিত দেশে নারী ও মেয়েদের ওপর দমন-পীড়নে জড়িত, পাশাপাশি সুশাসন ও আইনের শাসন ব্যাহত করার অভিযোগও রয়েছে।
২০২১ সালের আগস্টে তালেবান ক্ষমতায় ফিরে আসার পর অস্ট্রেলিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে। তারা দুই দশক ধরে ন্যাটো নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক বাহিনীর অংশ হিসেবে আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও তালেবানবিরোধী অভিযানে অংশ নিয়েছিল।
তালেবান পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নারীদের অধিকার সীমিত করায় আন্তর্জাতিক সমালোচনা চলছে। তবে তালেবান দাবি করে, তারা ইসলামি আইন ও স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী নারীর অধিকারকে সম্মান করে।
ওং এক বিবৃতিতে জানান, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে তালেবানের তিন মন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তারা নারীদের শিক্ষা, চাকরি, চলাচলের স্বাধীনতা ও জনজীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ গুরুতরভাবে কমিয়ে দিয়েছেন।
এই ব্যবস্থা অস্ট্রেলিয়ার নতুন নীতি কাঠামোর অংশ, যার মাধ্যমে দেশটি নিজস্বভাবে নিষেধাজ্ঞা ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তালেবানের ওপর চাপ বাড়াতে পারবে এবং আফগান জনগণের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধে পদক্ষেপ নিতে পারবে।
তালেবানের ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান থেকে হাজার হাজার নারী ও শিশুকে অস্ট্রেলিয়া আশ্রয় দেয়। এখনও দেশটির বড় একটি জনগোষ্ঠী বাঁচার জন্য মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম