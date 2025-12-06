  2. আন্তর্জাতিক

সিরিয়ার ওপর থেকে এবার নিষেধাজ্ঞা সরালো কানাডা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ এএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরিয়ার হামা শহর দখলমুক্ত হওয়ার বর্ষপূর্তী উদযাপন করছে বাসিন্দারা। ছবি: এএফপি

সিরিয়াকে সন্ত্রাসবাদ সমর্থনকারী রাষ্ট্র তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে কানাডা এবং হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস)-এর সন্ত্রাসী সংগঠন পরিচয়ও প্রত্যাহার করেছে দেশটি।

সিরিয়ায় নতুন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশটির প্রতি নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা কয়েকটি পশ্চিমা দেশের দলে এবার যোগ দিল কানাডা।

কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলে, এই সিদ্ধান্ত হালকাভাবে নেওয়া হয়নি। এটি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ আমাদের মিত্রদের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সিরিয়ার স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

২০১২ সালে সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের হাতে গণতন্ত্রপন্থি বিক্ষোভ দমনের পর দেশটি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে কানাডা সিরিয়াকে সন্ত্রাসবাদ সমর্থক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে।

এইচটিএস-এর বিরুদ্ধে আল-কায়েদা-সংযোগের কারণে দীর্ঘদিন নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে গত ডিসেম্বর আসাদকে অপসারণের পর সিরিয়ার ক্ষমতায় আসা নতুন নেতৃত্ব, যার প্রধান আহমেদ আল-শারা পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি দেশ এইচটিএস-কে তালিকা থেকে সরিয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির পথ খুলেছে।

কানাডা জানায়, নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হলেও সিরিয়ার ৫৬ জন ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে, যাদের মধ্যে আছেন ক্ষমতাচ্যুত আসাদ সরকারের সাবেক কর্মকর্তা এবং আসাদ পরিবারের সদস্যরা।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

