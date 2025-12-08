সামরিক শক্তিতে কম্বোডিয়া নাকি থাইল্যান্ড এগিয়ে?

সামরিক শক্তিতে কম্বোডিয়া নাকি থাইল্যান্ড এগিয়ে?
কম্বোডিয়া সীমান্ত বরাবর আবারও বিমান হামলা চালিয়েছে থাইল্যান্ড। উভয় দেশই একে অপরের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলছে।
গত মাসে কম্বোডিয়ার নতুনভাবে পাতা ল্যান্ডমাইনে থাইল্যান্ডের এক সেনা গুরুতর আহত হওয়ার পর উত্তেজনা বাড়তে থাকে। তবে নতুন করে থাইল্যান্ডের হামলার পর আবারও সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতে সামরিক শক্তিতে কম্বোডিয়া নাকি থাইল্যান্ড এগিয়ে। তা নিচে তুলে ধরা হলো।
২০২৪ সালে কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ১.৩ বিলিয়ন ডলার এবং সক্রিয় সামরিক সদস্য ১ লাখ ২৪ হাজার ৩০০ জন। দেশটির সশস্ত্র বাহিনী ১৯৯৩ সালে সাবেক কমিউনিস্ট সামরিক বাহিনী ও দুটি প্রতিরোধ বাহিনী একীভূত করে গঠিত হয়।
এর মধ্যে কম্বোডিয়ার স্থলবাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার—যাদের সহায়তায় রয়েছে ২০০টির বেশি ট্যাঙ্ক এবং প্রায় ৪৮০টি আর্টিলারি অস্ত্র।
থাইল্যান্ড হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র প্রধান ন্যাটো-বহির্ভূত মিত্র। তাদের একটি বৃহৎ ও সুবিন্যস্ত সামরিক বাহিনী রয়েছে। দেশটির ২০২৪ সালের প্রতিরক্ষা বাজেট ৫.৭৩ বিলিয়ন ডলার এবং সক্রিয় সশস্ত্র সদস্য রয়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার জনের বেশি।
থাই সেনাবাহিনীতে মোট ২ লাখ ৪৫ হাজার সদস্য রয়েছে। তাদের রয়েছে প্রায় ৪০০ ট্যাঙ্ক, ১ হাজার ২০০-এর বেশি সাঁজোয়া যান এবং প্রায় ২ হাজার ৬০০ আর্টিলারি অস্ত্র।
থাই সেনাবাহিনীর নিজস্ব বিমানবহরও আছে—যার মধ্যে রয়েছে যাত্রীবাহী বিমান, হেলিকপ্টার (যেমন মার্কিন তৈরি ব্ল্যাক হক), এবং মানববিহীন উড়োজাহাজ।
কম্বোডিয়ার বিমান বাহিনীতে ১ হাজার ৫০০ সদস্য রয়েছে, এবং তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের একটি বিমান বহর—১০টি পরিবহন বিমান ও ১০টি পরিবহন হেলিকপ্টার।
তাদের কোনো যুদ্ধবিমান নেই, তবে ১৬টি মাল্টি-রোল হেলিকপ্টার আছে—যার মধ্যে ছয়টি সোভিয়েত যুগের এমআই-১৭ ও দশটি চীনা জেড-৯।
থাইল্যান্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত বিমানবাহিনী হিসেবে বিবেচিত। তাদের রয়েছে প্রায় ৪৬ হাজার সদস্য, ১১২টি যুদ্ধ-সক্ষম বিমান—যার মধ্যে ২৮টি এফ-১৬ এবং ১১টি সুইডিশ গ্রিপেন যুদ্ধবিমান—এবং আরও বহু হেলিকপ্টার।
কম্বোডিয়ার নৌবাহিনীতে আনুমানিক ২ হাজার ৮০০ সদস্য রয়েছে, যার মধ্যে ১ হাজার ৫০০ জন নৌ-ইনফ্যান্ট্রি। তাদের রয়েছে ১৩টি টহল ও উপকূলীয় যুদ্ধজাহাজ এবং একটি অ্যাম্ফিবিয়াস ল্যান্ডিং ক্রাফট।
থাইল্যান্ডের নৌবাহিনী এর তুলনায় অনেক বড়, যা প্রায় ৭০ হাজার সদস্য নিয়ে গঠিত, এর মধ্যে রয়েছে নৌবিমান বাহিনী, মেরিন, উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ইউনিট এবং বাধ্যতামূলক নৌসদস্য।
তাদের রয়েছে একটি বিমানবাহী রণতরী, সাতটি ফ্রিগেট এবং ৬৮টি টহল ও উপকূলীয় যুদ্ধজাহাজ। থাই নৌবহরে আরও রয়েছে কয়েকটি বড় অ্যাম্ফিবিয়াস ও ল্যান্ডিং শিপ—যেগুলো শত শত সৈন্য পরিবহনে সক্ষম এবং ১৪টি ছোট ল্যান্ডিং ক্রাফট। থাইল্যান্ডের নৌবিমান বিভাগে নিজস্ব বিমানবহর আছে।
