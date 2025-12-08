  2. আন্তর্জাতিক

হায়দরাবাদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে রাস্তা করা নিয়ে বিতর্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৩৪ এএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ রেভন্ত রেড্ডি হায়দরাবাদের একটি প্রধান সড়কের নাম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আগামীদিনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান তেলেঙ্গানা রাইজিং গ্লোবাল সামিটকে ঘিরে বৈশ্বিক দৃষ্টি আকর্ষণের অংশ হিসেবেই এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

শহরের মার্কিন কনস্যুলেটের পাশ দিয়ে যাওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাভিনিউ নামে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কর্মকর্তাদের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কোনো স্থানে দায়িত্বে থাকা এক প্রেসিডেন্টের নামে সড়কের নামকরণ হতে পারে বিশ্বের প্রথম উদাহরণ।

মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডি শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়, বরং প্রযুক্তি ও ব্যবসা খাতের বৈশ্বিক প্রভাবশালীদেরও সম্মান জানাতে শহরের বিভিন্ন সড়কের নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে গুগল স্ট্রিট, মাইক্রোসফট রোড এবং উইপ্রো জংশন—এই নামগুলোও বিবেচনায় আছে।

এ ছাড়া নেহরু আউটার রিং রোডের রাভিরিয়ালা সংযোগস্থল থেকে প্রস্তাবিত ফিউচার সিটি পর্যন্ত ১০০ মিটার গ্রিনফিল্ড রেডিয়াল রোডটির নাম পদ্মভূষণ রতন টাটার নামে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরই মধ্যে রাভিরিয়ালা ইন্টারচেঞ্জের নাম রাখা হয়েছে টাটা ইন্টারচেঞ্জ।

মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডি বলেন, বৈশ্বিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ও বড় করপোরেশনের নামে সড়ক নামকরণ করলে যাত্রীদের জন্য তা অনুপ্রেরণা হবে এবং একই সঙ্গে হায়দরাবাদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি আরও বাড়বে।

তবে এ সিদ্ধান্তকে কঠোর সমালোচনা করেছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা বান্ডি সঞ্জয় কুমার বলেন, নাম বদলাতে হলে হায়দরাবাদের পুরোনো নাম ভাগ্যনগর ফিরিয়ে আনা উচিত।

তিনি এক্স–এ পোস্ট করে বলেন, কংগ্রেস সরকার যদি নাম পরিবর্তনে এত আগ্রহী হয়, তাহলে ইতিহাসসমৃদ্ধ নাম দিয়েই শুরু করা উচিত।

তিনি দাবি করেন, সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে একমাত্র বিজেপিই।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

