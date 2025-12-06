হন্ডুরাসে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব, জালিয়াতির অভিযোগ

হন্ডুরাসে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব, জালিয়াতির অভিযোগ
হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পাঁচ দিন পরও চূড়ান্ত ফল প্রকাশ হয়নি। দেশটিতে ডানপন্থি প্রার্থী নাসরি আসফুরা ও লিবারেল পার্টির প্রার্থী সালভাদর নাসরালার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে।
ভোট গণনা ধীরগতিতে এগোচ্ছে এবং মাঝে মাঝে স্থগিতও হয়েছে। এ অবস্থায় ৭২ বছর বয়সী টেলিভিশন উপস্থাপক নাসরালা নির্বাচন জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছেন। তিনি দাবি করেন, ফলাফল সিস্টেমে প্রবেশ করানোর সময় নানা অনিয়ম হয়েছে।
জাতীয় নির্বাচন কাউন্সিলের (সিএনই) সর্বশেষ তথ্যে দেখা যায়, ৮৮ শতাংশ ভোট গণনা শেষে ন্যাশনাল পার্টির প্রার্থী আসফুরা পেয়েছেন ৪০.২০ শতাংশ ভোট, আর নাসরালা পেয়েছেন ৩৯.৪৭ শতাংশ। মাত্র ২ হাজার ভোটে অসঙ্গতি থাকায় সেগুলো বিশেষ পর্যালোচনার জন্য আলাদা করা হয়েছে।
নাসরালা এক্স-এ পোস্ট করে বলেন, লিবারেল পার্টির বিরুদ্ধে যে জালিয়াতি করার চেষ্টা চলছে তা এখন বিশ্ব দেখছে।
অন্যদিকে, রাজধানী তেগুসিগালপার সাবেক মেয়র আসফুরা সমর্থকদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশের স্থিতিশীলতা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
এদিকে, নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে ডানপন্থি প্রার্থী আসফুরার প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানিয়ে আলোড়ন তৈরি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি আসফুরাকে স্বাধীনতার বন্ধু বলে অভিহিত করেন এবং নাসরালাকে মিথ্যা অ্যান্টি-কমিউনিস্ট বলে সমালোচনা করেন।
ট্রাম্প আরও হুঁশিয়ারি দেন, ফল নিয়ে কারসাজি হলে মূল্য চুকাতে হবে।
হন্ডুরাস ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র ও সহিংস দেশগুলোর একটি, যেখানে গ্যাং সহিংসতায় অনেক মানুষ, এমনকি অপ্রাপ্তবয়স্করাও পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় খোঁজে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম