বাবরি মসজিদের কাজ শুরু, এবার লাখো কণ্ঠে কোরআন পাঠের উদ্যোগ হুমায়ুনের

বাবরি মসজিদের কাজ শুরু, এবার লাখো কণ্ঠে কোরআন পাঠের উদ্যোগ হুমায়ুনের
পশ্চিমবঙ্গে নতুন বাবরি মসজিদের কাজ শুরু হওয়ার পর এবার লাখো কণ্ঠে কোরআন পাঠের ঘোষণা দিলেন ভরতপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবির। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
হুমায়ুন কবির বলেন, আমি মুসলিমদের বেশি বেশি করে বিধানসভায় জেতার জন্য কোরআন পাঠের আয়োজন করবো। লাখো মুসলিমকে দিয়ে কোরআন পাঠ হবে। মুর্শিদাবাদের কোনো জায়গায় প্যান্ডেল করবো, এরপর হবে কোরআন পাঠ।
এর আগে, গত শনিবার (৬ ডিসেম্বর) মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ২ নম্বর ব্লকের ছেতিয়ানি এলাকায় নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন বিধায়ক হুমায়ুন কবির। এরপর তিনি বলেন, আমি কোনো অসাংবিধানিক কাজ করিনি। হাইকোর্ট বলে দিয়েছেন, হুমায়ুন কবির কোনো অসাংবিধানিক কাজ করেনি।
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে নতুন বাবরি মসজিদ বানাতে চেয়ে দল থেকে বরখাস্ত হন তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবির। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার তাকে বরখাস্ত করে মমতার ব্যানার্জীর দল।
হুমায়ুন কবির বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি করেছেন। আমরা তার কোনো বিরোধিতা করিনি। ভারতের মুসলিম সমাজ এ নিয়ে কোনো বিরোধিতা করেনি। কিন্তু দুঃখ একটাই, প্রধানমন্ত্রীর সামনে এত বড় একটি ইমারত ভেঙে ফেলা হলো। এরপর অনেক জল গড়িয়েছে, মামলা হয়েছে এবং সেই মামলায় কোথাও বলা নেই, আর কোথাও বাবরি মসজিদ করা যাবে না।
তিনি জোর গলায় বলেন, আমি আবার বলছি, বাবরি মসজিদ হবে। কোনো শক্তি এটি আটকাতে পারবে না।
