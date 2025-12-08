আপনার স্ত্রী কি ভারতীয় নন? অভিবাসী ইস্যুতে জেডি ভ্যান্সকে প্রশ্ন

আপনার স্ত্রী কি ভারতীয় নন? অভিবাসী ইস্যুতে জেডি ভ্যান্সকে প্রশ্ন
যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স আবারও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। তিনি এক পোস্টে দাবি করেছেন, বিপুল অভিবাসন হচ্ছে আমেরিকানদের ড্রিম চুরির মতো।
এক্স-এ দেওয়া তার পোস্টে ভ্যান্স বলেন, অভিবাসীরা নাকি আমেরিকান শ্রমিকদের সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে।
তিনি লিখেছেন, বিপুল অভিবাসন মানে আমেরিকান ড্রিমকে চুরি করা। সব সময়ই এমন ছিল, আর যেসব গবেষণা ভিন্ন কথা বলে, সেগুলো অর্থায়ন করে সেই লোকেরা, যারা পুরোনো ব্যবস্থায় ধনী হয়ে উঠেছে।
ভ্যান্সের মন্তব্যের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবল সমালোচনা শুরু হয়। অনেকেই তার নিজের পরিবারকেই ইঙ্গিত করে প্রশ্ন তুলেছেন।
জেডি ভ্যান্সের স্ত্রী উশা ভ্যান্স ভারতীয় অভিবাসী দম্পতির যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া কন্যা। তাদের রয়েছে তিন সন্তান।
একজন লিখেছেন, কিন্তু আপনার স্ত্রী তো অভিবাসী পরিবারের ভারতীয় আমেরিকান, তাই না?
আরেকজন মন্তব্য করেছেন, তাহলে কি উশা, তার ভারতীয় পরিবার এবং আপনার সন্তানদের ভারত ফেরত পাঠাবেন? টিকিট কিনলে জানাবেন। উদাহরণ তৈরি করতে নেতা হওয়া উচিত।
আরও একজন লিখেছেন, আপনার স্ত্রী ও সন্তানরাই কি তাহলে আমেরিকান ড্রিম ‘চুরি’ করছে?
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম