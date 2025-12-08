সিরিজ জিতলেও শাস্তির কবলে ভারত
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে স্লো ওভার রেটের কারণে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা গুনতে হচ্ছে ভারতকে। ৩ ডিসেম্বর রায়পুরে অনুষ্ঠিত ওই ম্যাচে ভারত নির্ধারিত সময়ের হিসাব শেষে দুই ওভার পিছিয়ে ছিল। এমিরেটস আইসিসি এলিট প্যানেলের ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন এই শাস্তি প্রদান করেন।
আইসিসি কোড অব কন্ডাক্টের আর্টিকেল ২.২২ অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ে প্রতি ওভার কম বোলিং করলে খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ করে জরিমানা করা হয়। সেই অনুযায়ী ভারত দলকে দুই ওভারের ঘাটতির কারণে মোট ১০ শতাংশ জরিমানা গুনতে হয়েছে।
ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল অভিযোগ স্বীকার করে নেন এবং প্রস্তাবিত শাস্তি মেনে নেন, ফলে আলাদা করে কোনো শুনানির প্রয়োজন হয়নি।
এই অভিযোগ দায়ের করেন অন-ফিল্ড আম্পায়ার রড টাকার ও রোহন পাণ্ডিত, তৃতীয় আম্পায়ার স্যাম নোগাজস্কি এবং চতুর্থ আম্পায়ার জয়রামন মদনাগোপাল।
উল্লেখ্য, রায়পুরের ম্যাচে দুর্দান্তভাবে ৩৫৯ রান তাড়া করে জয় পায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও সিরিজে ১-১ সমতা ফিরিয়ে আনে। পরে বিশাখাপত্তনমে জিতে সিরিজ নিজেদের করে নেয় ভারত।
এমএমআর