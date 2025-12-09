  2. আন্তর্জাতিক

ইন্দোনেশিয়ায় অফিস ভবনে অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ২২ জনের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইন্দোনেশিয়ায় অফিস ভবনে অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ২২ জনের মৃত্যু
ইন্দোনেশিয়ায় অফিস ভবনে অগ্নিকাণ্ড/ ছবি: আনতারা

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় একটি অফিস ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানা যায়, মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে সাততলা ভবনটিতে আগুন লাগে। জাকার্তা সিটি পুলিশ প্রধান সাসাত্যো পুরনোমো কন্দ্রো জানান, আগুন লাগার সময় ভবনের অনেক কর্মী দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ভবনের নিচতলায় একটি ব্যাটারি বিস্ফোরণের পর আগুন দ্রুত ওপরের তলাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ভবনটিতে একটি ড্রোন নির্মাতা কোম্পানির অফিস রয়েছে।

পুলিশপ্রধান জানান, নিহতদের বেশিরভাগই নারী, যাদের একজন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাদের অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে, সরাসরি দগ্ধ হওয়ার কারণে নয়।

অগ্নিকাণ্ডের পর ভবনের ওপরের তলাগুলো থেকে ঘন ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। ফায়ার সার্ভিসের অন্তত ২৮টি ইউনিট এবং প্রায় ১০০ কর্মী আগুন নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়। উদ্ধারকর্মীরা এরিয়াল ল্যাডার ব্যবহার করে আটকে পড়া কর্মীদের নাটকীয়ভাবে উদ্ধার করেন।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও উদ্ধারকারী দলগুলো ভবনের ওপরের তলাগুলোতে অনুসন্ধানে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। নিচের তলাগুলোর প্রাথমিক তল্লাশি এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

পুলিশপ্রধান জানান, ষষ্ঠতলায় পৌঁছানো ছিল ‘বিশেষভাবে কঠিন’। কারণ সেখানে ধোঁয়া ও তাপ এতটাই তীব্র ছিল যে দমকল কর্মীদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছিল।

গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, আমরা এখনো তথ্য সংগ্রহ করছি। এই মুহূর্তে মরদেহগুলোর পরিচয় নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

সূত্র: বিবিসি
কেএএ/

