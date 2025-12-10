  2. আন্তর্জাতিক

অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র সৈকতে বিরল দৃশ্যের ভিডিও ভাইরাল

প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
খাদ্যের সন্ধানে সৈকতের অল্প পানিতে শতাধিক হাঙর/ ছবি : নাইন নিউজ

অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র বাইরন বে সৈকতের অগভীর উপকূলে দেখা গেছে বিরল প্রাকৃতিক দৃশ্য। প্রচুর বেটফিশ তীরের কাছে আসলে শতাধিক হাঙর খাদ্যের সন্ধানে সৈকতের অল্প পানিতে চলে আসে। কয়েক দিনব্যাপী এই ঘটনাটি স্থানীয় বাসিন্দারা ও পর্যটকরা ক্যামেরাবন্দি করেন যা পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রকাশিত দৃশ্যগুলোতে ব্ল্যাক টিপ হুইলার, ডাস্কি হুইলার এবং বুল শার্ক–সহ নানা প্রজাতির হাঙর দেখা গেছে। বড় আকারের একটি বেটফিশ–ঝাঁককে তীরের পাথুরে অংশের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে দেখা যায়।

 
 
 
স্থানীয় ফটোগ্রাফার জ্যাকব ডি জুয়ার্ট প্রথমে লাইটহাউসের কাছে হাঁটার সময় লোকজনকে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঘটনাটি টের পান। পরে ড্রোন উড়িয়ে উপর থেকে দৃশ্য ধারণ করলে তিনি দেখেন, অন্তত একশ’র বেশি হাঙর বেটফিশ তাড়াচ্ছে।

সমুদ্রবিজ্ঞানী ও জেমস কুক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাডাম স্মিথ এই ঘটনাকে অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বিশ্বের খুব কম জায়গায় জনবসতির এত কাছাকাছি এমন দৃশ্য দেখা যায়।

তবে এ সময় সাগরে নামা মোটেও নিরাপদ নয় সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান

