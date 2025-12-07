ইইউ বিলুপ্ত হওয়া উচিত: ইলন মাস্ক

ইইউ বিলুপ্ত হওয়া উচিত: ইলন মাস্ক
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বড় অঙ্কের জরিমানার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন টেক দুনিয়ার শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক। ইইউ বিলুপ্ত করে প্রত্যেক দেশের কাছে সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ইলন মাস্ক।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স–এ তিনি লিখেছেন, ইইউ বিলুপ্ত করা উচিত এবং সার্বভৌমত্ব প্রত্যেক দেশের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে সরকারগুলো তাদের জনগণকে আরও ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) ইইউ’র ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট (ডিএসএ) লঙ্ঘনের অভিযোগে মাস্কের মালিকানাধীন এক্সকে ১২০ মিলিয়ন ইউরো (১৪০ মিলিয়ন ডলার) জরিমানা করা হয়। এটি ছিল বিগ টেক কোম্পানিগুলোর ওপর ইইউ ব্লকের নজিরবিহীন কঠোর অবস্থানের প্রথম বড় পদক্ষেপ।
আরেক পোস্টে তিনি বলেন, আমি ইউরোপকে ভালোবাসি কিন্তু ইইউ যে বিশাল আমলাতান্ত্রিক দানবে পরিণত হয়েছে তার বিরোধিতা করি।
ইলন মাস্কের এক্স-কে ১২০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানার পর এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন।
ইউরোপীয় কমিশন বলেছে, এক্স ডিএসএ–এর স্বচ্ছতা সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করেছে এবং প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারী যাচাইকরণ, বিজ্ঞাপন ও ডেটা শেয়ারিং পদ্ধতিতে নিয়ম লঙ্ঘন হয়েছে।
কেএম