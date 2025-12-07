  2. আন্তর্জাতিক

ইইউ বিলুপ্ত হওয়া উচিত: ইলন মাস্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৪ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ইইউ জরিমানায় পর ক্ষুব্ধ ইলন মাস্ক/ ফাইল ছবি

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বড় অঙ্কের জরিমানার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন টেক দুনিয়ার শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক। ইইউ বিলুপ্ত করে প্রত্যেক দেশের কাছে সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ইলন মাস্ক।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স–এ তিনি লিখেছেন, ইইউ বিলুপ্ত করা উচিত এবং সার্বভৌমত্ব প্রত্যেক দেশের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে সরকারগুলো তাদের জনগণকে আরও ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) ইইউ’র ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট (ডিএসএ) লঙ্ঘনের অভিযোগে মাস্কের মালিকানাধীন এক্সকে ১২০ মিলিয়ন ইউরো (১৪০ মিলিয়ন ডলার) জরিমানা করা হয়। এটি ছিল বিগ টেক কোম্পানিগুলোর ওপর ইইউ ব্লকের নজিরবিহীন কঠোর অবস্থানের প্রথম বড় পদক্ষেপ।

আরেক পোস্টে তিনি বলেন, আমি ইউরোপকে ভালোবাসি কিন্তু ইইউ যে বিশাল আমলাতান্ত্রিক দানবে পরিণত হয়েছে তার বিরোধিতা করি।

ইলন মাস্কের এক্স-কে ১২০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানার পর এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন।

ইউরোপীয় কমিশন বলেছে, এক্স ডিএসএ–এর স্বচ্ছতা সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করেছে এবং প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারী যাচাইকরণ, বিজ্ঞাপন ও ডেটা শেয়ারিং পদ্ধতিতে নিয়ম লঙ্ঘন হয়েছে।

