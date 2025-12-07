১১ হাজারের বেশি বিদেশিকে ফেরত পাঠালো সৌদি আরব
সৌদি আরবজুড়ে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বৃহৎ অভিযানে গত এক সপ্তাহে ১৯ হাজার ৭৯০ জনকে আটক করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
২৭ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশজুড়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার যৌথ তল্লাশিতে এসব আটক করা হয়।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, অভিযানে ১২ হাজার ২৫২ জনকে বসবাসসংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন, ৪ হাজার ৩৮৪ জনকে সীমান্ত নিরাপত্তা আইন ভঙ্গ এবং ৩ হাজার ১৫৪ জনকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য আটক করা হয়।
তাছাড়া দেশটিতে এই সময়ে মোট ২১ হাজার ৮০৫ জনকে ভ্রমণ কাগজপত্রের জন্য নিজ নিজ দূতাবাসে পাঠানো হয়েছে। একই সময়ে ৫ হাজার ৩৭০ জনকে ভ্রমণ বুকিং সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় আনা হয়। আর ১১ হাজার ১৪৮ জনকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
সীমান্ত–সম্পর্কিত অপরাধ দমনে অভিযান ছিল বিশেষভাবে জোরালো। নিরাপত্তা বাহিনী ১ হাজার ৬৬১ জনকে সৌদি আরবে অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় আটক করে। এদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ ইয়েমেনি, ৫৪ শতাংশ ইথিওপীয় এবং বাকিরা অন্যান্য দেশের নাগরিক। এছাড়া অবৈধ পথে পালানোর চেষ্টা করার অভিযোগে আরও ৪৯ জনকে আটক করা হয়।
অভিযানে অবৈধ প্রবাসীদের পরিবহন, আশ্রয় বা চাকরি দেওয়ার অভিযোগে ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমানে ৩১ হাজার ২৯২ জন আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, অবৈধ প্রবেশে সহায়তা, পরিবহন বা আশ্রয় দেওয়া গুরুতর অপরাধ—যার শাস্তি সর্বোচ্চ ১৫ বছর কারাদণ্ড, ১০ লাখ সৌদি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা এবং ব্যবহৃত যানবাহন বা সম্পত্তি জব্দ পর্যন্ত হতে পারে।
সূত্র: গাল্ফ নিউজ
এমএসএম