ভেনেজুয়েলার উপকূল থেকে তেলের ট্যাংকার জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্র

ভেনেজুয়েলার উপকূল থেকে তেলের ট্যাংকার জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্র
ভেনেজুয়েলার উপকূলে মার্কিন বাহিনী একটি তেল ট্যাংকার জব্দ করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এর মাধ্যমে মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে আরও চাপ বাড়াবে ওয়াশিংটন। ট্রাম্প হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, আমরা ভেনেজুয়েলার উপকূলে একটি ট্যাংকার আটক করেছি। একটি বিশাল, খুব বড়, যা এখন পর্যন্ত আটক করা সবচেয়ে বড় ট্যাংকার। খবর বিবিসির।
আটকের একটি ভিডিও প্রকাশ করে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি জাহাজটিকে ভেনেজুয়েলা এবং ইরানের মধ্যে অনুমোদিত তেল পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত একটি অপরিশোধিত তেল ট্যাংকার হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
কারাকাস এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এটিকে ‘আন্তর্জাতিক জলদস্যুতা’ বলে অভিহিত করেছে। এর আগে প্রেসিডেন্ট মাদুরো ঘোষণা করেন যে, ভেনেজুয়েলা কখনোই ‘তেল উপনিবেশ’ হয়ে উঠবে না।
ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচারের অভিযোগ এনেছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে।
এদিকে ভেনেজুয়েলা উপকূলে তেলের ট্যাংকার জব্দের ঘটনার পর বুধবার ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম বেড়ে গেছে কারণ স্বল্পমেয়াদী সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে, এই পদক্ষেপ জাহাজ চলাচল হুমকির মুখে ফেলতে পারে এবং ভেনেজুয়েলার তেল রপ্তানি আরও ব্যাহত হতে পারে।
মার্কিন বিচার বিভাগের নেতৃত্বদানকারী মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বলেছেন, ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স, ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং ইউএস কোস্টগার্ড এই জব্দের ঘটনা সমন্বয় করেছে।
বন্ডির শেয়ার করা এক ফুটেজে দেখা গেছে যে, একটি সামরিক হেলিকপ্টার একটি বড় জাহাজের ওপর দিয়ে উড়ছে এবং সৈন্যরা দড়ি ব্যবহার করে ডেকে নেমে আসছেন। ওই ভিডিওতে ইউনিফর্ম পরা লোকজনকে বন্দুক হাতে জাহাজের চারপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।
টিটিএন