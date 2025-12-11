এআইইউবির ২৩তম সমাবর্তন ১৩ ডিসেম্বর
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর ২৩তম সমাবর্তন আগামী ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ (শনিবার) সকাল ১০টায় এআইইউবির স্থায়ী ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি ও এআইইউবির চ্যান্সেলর মো. সাহাবুদ্দিনের সম্মতিক্রমে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরীকে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও স্নাতকদের ডিগ্রি দেওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছে।
সমাবর্তনের বিশেষ অতিথি থাকবেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। এ বছর সমাবর্তন ভাষণ দেবেন প্রফেসর ড. হাবিব ফারদৌন, এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার, আইআরইজি অবজারভেটরি অন একাডেমিক র্যাংকিং অ্যান্ড এক্সিলেন্স, ব্রাসেলস।
এছাড়া এআইইউবির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মিসেস নাদিয়া আনোয়ার এবং এআইইউবির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলাম সমাবর্তনে বক্তব্য রাখবেন।
২৩তম সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্নকারী মোট ১,৭৬৬ জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি দেওয়া হবে। পাশাপাশি অসাধারণ একাডেমিক সাফল্য, নেতৃত্ব, সহশিক্ষা ও পাঠক্রমবহির্ভূত কার্যক্রমে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গোল্ড মেডেলসহ বিভিন্ন পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।
সমাবর্তনে এআইইউবির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, ডিন, শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, ইউজিসির কর্মকর্তারা, দেশি-বিদেশি অতিথি, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং প্রতিনিধি, অভিভাবক এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের কর্মীরা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।
