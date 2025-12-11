  2. আন্তর্জাতিক

বাংলাদেশের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতে ফিরলেন ৪৭ জেলে

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৮ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার অভিযোগে ৪৭ জন ভারতীয় জেলেকে আটক করেছিল বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। প্রায় পাঁচ মাস পর বাংলাদেশের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ওই জেলেদের সবাই ভারতে ফিরে গেছেন। তারা সবাই পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের বাসিন্দা।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টগার্ডের সহায়তায় ভারতীয় জেলেদের ফ্রেজারগঞ্জ ফিশিং বন্দরে নিয়ে আসা হয়। তারা ফ্রেজার গঞ্জে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পরিবারের সদস্যদের মুখে স্বস্তি ও আনন্দ ফুটে ওঠে।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ফ্রেজালগঞ্জ ফিশিং বন্দরে তাদেরকে ফুলের স্তবক এবং উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানানো হয়। সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, কাকদ্বীপের এসডিও প্রীতম সাহাসহ ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টগার্ডের কর্মকর্তারা।

কাকদ্বীপের এসডিও প্রীতম সাহা জানিয়েছেন, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় ওই জেলেরা ভুলবশত বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করেন। এরপরই বাংলাদেশ কোস্টগার্ড তাদের আটক করে। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া এবং দুই দেশের মধ্যে আলোচনার পর অবশেষে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

ওই জেলেদের ফ্রেজারগঞ্জ বন্দরে প্রাথমিক নথি যাচাইয়ের পর সবাইকে কাকদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরেই তাদের পরিবারের কাছে সবাইকে হস্তান্তর করা হবে।

ডিডি/টিটিএন

