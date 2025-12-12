বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা ইস্যুতে মোদী ও ট্রাম্পের ফোনালাপ
বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে জোর জল্পনার মাঝেই বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।
এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই নেতা ভারত–মার্কিন অংশীদারত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন এবং বাণিজ্য, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তাসহ মূল ক্ষেত্রগুলোতে সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, উভয় নেতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা শক্তিশালী হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিশেষভাবে বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, তারা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে যৌথ প্রচেষ্টার গতি ধরে রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী মোদী ও ট্রাম্প উভয়ই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন, যাতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং অভিন্ন স্বার্থ অগ্রসর করা যায়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দুই নেতা গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা এবং অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারের বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন
মোদী এক্স-এ আলাদা পোস্টে এই আলাপচারিতাকে উষ্ণ ও আকর্ষণীয় বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তিনি সেখানে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ তোলেননি।
তিনি লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে খুবই উষ্ণ ও আকর্ষণীয় আলোচনা হয়েছে। আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির জন্য একসঙ্গে কাজ করতে থাকবে।
ভারত–মার্কিন সম্পর্ক সম্প্রতি টানাপোড়েনে পড়েছে, বিশেষ করে জুলাই মাসে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য নয়াদিল্লির ওপর ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে ওয়াশিংটন।
ভারত বারবার এই শুল্ককে অন্যায্য বলে আখ্যা দিয়েছে এবং বলেছে এর যুক্তি স্পষ্ট নয়, কারণ রুশ তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা চীন এবং দেশটি থেকে সবচেয়ে বেশি তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) কেনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম