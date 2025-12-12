খুলনা বিসিক
দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকায় হতাশ উদ্যোক্তারা
খুলনা অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, ব্যাংক ঋণের জটিলতা এবং বাজার সৃষ্টির অভাবে খুলনা বিসিক (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন) ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না। সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো, বিভাগীয় শহর খুলনায় বিসিকের কোনো দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। এই কেন্দ্রের অভাবে খুলনা বিসিক ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে পারছে না, ফলে অনেক আগ্রহী উদ্যোক্তা সুযোগ না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন।
বিসিক খুলনা কার্যালয় সূত্রে, বর্তমানে খুলনা বিসিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান এবং উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণে কাজ করছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৮টি ব্যাচে মোট ২০৩ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে খুলনা বিসিকের নিয়ন্ত্রণে প্রায় ৪৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন রয়েছে। এছাড়া বিসিকের খুলনা শিল্প নগরীতে ৪৫ একর জায়গাতে বর্তমানে ২৪০টি প্লট রয়েছে। বর্তমানে এখানে কার্যক্রম রয়েছে ৮৪টি শিল্প ইউনিটের।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশে বিসিকের ১৭টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু বিভাগীয় শহর খুলনাতে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। এই জন্য অনেক আগ্রহীরা ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন না। অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ট্রেডভিত্তিক প্রায় দশ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু খুলনায় সেরকম সুযোগ না থাকায় পিছিয়ে পড়ছে এ অঞ্চলের উদ্যোক্তারা।
প্রশিক্ষণে আগ্রহী সালমা ইয়াসমিন বলেন, যুব উন্নয়ন ও মহিলা বিষয়ক সংস্থায় ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়। কিন্তু খুলনা বিসিকে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ নেই। অন্যান্য সংস্থায় অনেক সময় সিট খালি না থাকায় প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্ভব হয় না। বিভাগীয় শহর খুলনাতে নানান প্রান্ত থেকে অনেক প্রশিক্ষণে আগ্রহীরা আসেন। বিসিকে আরও সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে অনেক বেকার যুবক-যুবতীরা উপকৃত হবেন।
ফরিদা পারভিন নামের আরেক উদ্যোক্তা বলেন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন, তাহলে উদ্যোক্তারা উপকৃত হবেন। বিসিকের বর্তমান কার্যক্রমে সর্বোচ্চ সহযোগিতা পেয়েছি। কিন্তু বিসিকের সীমাবদ্ধতাকে কমিয়ে কাজের পরিধি বৃদ্ধি করলে ভালো হবে। অনেকে সুযোগের অভাবে প্রশিক্ষণ পায় না। ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি হলে বেকার শ্রেণি প্রশিক্ষণে আগ্রহী হবে।
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের খুলনা জেলার উপমহাব্যবস্থাপক গোলাম সাকলাইন বলেন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন জন্য খুলনা বিসিক কাজ করছে। আমরা জেলা পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করছি।
তিনি আরও বলেন, খুলনায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। তবে আমরা এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপনের প্রস্তাবনা দিয়ে কর্তৃপক্ষকে অবগত করেছি। এটি স্থাপন করলে উদ্যোক্তাদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।
