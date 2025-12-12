  2. আন্তর্জাতিক

ভেনেজুয়েলার সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: এএফপি (ফাইল)

ভেনেজুয়েলার সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তিচুক্তির সম্ভাবনা এবং বাজারের সতর্ক মনোভাবে দাম এখনো সাপ্তাহিকভাবে পতনের দিকেই রয়েছে।

এদিন ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৪৩ সেন্ট বা ০.৭০ শতাংশ বেড়ে ৬১.৭১ ডলারে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্রুডও ৪৩ সেন্ট বা ০.৭৫ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৫৮.০৩ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র এই সপ্তাহে একটি ট্যাঙ্কার জব্দ করার পর ভেনেজুয়েলার তেল পরিবহনকারী আরও জাহাজ আটকানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ওপর চাপ বাড়ানোর অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নিচ্ছে দেশটি। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছয়টি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

ভেনেজুয়েলা ২০১৯ সাল থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকলেও, এবারই প্রথম দেশটির তেলবাহী কোনো কার্গো বা ট্যাঙ্কার আটকানো হলো। এটি এমন সময়ে ঘটল যখন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ক্যারিবীয় অঞ্চলে ব্যাপক সামরিক শক্তি জড়ো করছে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা বাড়াচ্ছেন।

সর্বশেষ এই পদক্ষেপে ভেনেজুয়েলান তেল পরিবহনকারী জাহাজের মালিক, অপারেটর এবং সামুদ্রিক সংস্থাগুলো সতর্ক হয়ে উঠেছে। অনেকেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভেনেজুয়েলার জলসীমা থেকে আগামী কয়েক দিনে যাত্রা করবে কি না, তা পুনর্বিবেচনা করছে বলে শিপিং খাতের সূত্রগুলো জানায়।

সূত্রগুলোর দাবি অনুযায়ী, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরও সরাসরি মার্কিন হস্তক্ষেপ দেখা যেতে পারে—বিশেষ করে সেইসব ট্যাঙ্কারকে লক্ষ্য করে, যেগুলো ভেনেজুয়েলার তেল পরিবহনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় থাকা অন্যান্য দেশ, যেমন ইরান, থেকেও তেল পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। সংবেদনশীলতার কারণে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রগুলো এমন তথ্য দিয়েছে।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

