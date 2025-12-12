মাদুরোর ৩ ভাতিজা ও ৬ শিপিং কোম্পানির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর তিন ভাতিজাসহ আরও কয়েকজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া তেল সমৃদ্ধ লাতিন আমেরিকার এ দেশটির তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও জোরদার করা হয়েছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন -এর তথ্য মতে, নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা তিন ভাতিজার মধ্যে দুইজন মাদক পাচার মামলায় যুক্তরাষ্ট্রে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। পরে বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
জানা গেছে, ভেনেজুয়েলার তেল খাতকে লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞা আরও শক্ত করতে পানামার এক ব্যবসায়ী ও ছয়টি শিপিং কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ভেনেজুয়েলার তেল পরিবহনের অভিযোগে এসব কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
মার্কিন ট্রেজারি বোর্ড থেকে জানানো হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছয়টি জাহাজ প্রতারণা, অনিরাপদ ও অবৈধ নাবিক চালনা কার্যক্রমে জড়িত ছিল। এগুলো মাদুরো সরকারের জন্য আর্থিক সহায়তা জোগাচ্ছিল।
এর আগে ভেনেজুয়েলা উপকূলের কাছ থেকে একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কার জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বলেন, ট্যাঙ্কারটি বহু বছর ধরে নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিল। এটি ভেনেজুয়েলা ও ইরানসহ বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনকে সহায়তাকারী একটি অবৈধ তেল পরিবহন নেটওয়ার্কে যুক্ত ছিল।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) মাদুরো বলেন, ট্যাঙ্কার জব্দের ঘটনাটি ক্যারিবীয় অঞ্চলে সমুদ্র-দস্যুতার নতুন যুগ সূচনা করেছে।
ভেনেজুয়েলা সরকার বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থায় (আইএমও) আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করে মার্কিন জব্দ অভিযানকে নিন্দা জানিয়েছে।
কেএম