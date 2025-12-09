রাশিয়ায় সামরিক প্লেন বিধ্বস্ত, আরোহীদের ভাগ্য এখনো অজানা

রাশিয়ায় সামরিক প্লেন বিধ্বস্ত, আরোহীদের ভাগ্য এখনো অজানা
রাশিয়ায় সাত আরোহী নিয়ে একটি সামরিক প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দেশটির ইভানোভো অঞ্চলে মেরামতের পর পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের সময় প্লেনটি বিধ্বস্ত হয়।
রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাসের তথ্যে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার সময় প্লেনে সাতজন আরোহী ছিলেন। তবে কেউ বেঁচে রয়েছেন কি না তা এখনো নিশ্চিত নয়।
রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার ইভানোভো অঞ্চলে মেরামতের কাজ শেষে পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে থাকা একটি এএন–২২ সামরিক পরিবহন প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে।
প্লেনটি একটি জনবসতিহীন এলাকায় পড়ে বিধ্বস্ত হয়। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।
রাশিয়ার রাজধানী মস্কো থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ইভানোভো অঞ্চলটি।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সঙ্গে ইউক্রেনে চলমান রুশ অভিযানের কোনো সম্পর্ক নেই এবং এ ঘটনায় কিয়েভ জড়িত, এমন কোনো অভিযোগও করা হয়নি।
সূত্র: এএফপি
