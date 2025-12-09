  2. আন্তর্জাতিক

রাশিয়ায় সামরিক প্লেন বিধ্বস্ত, আরোহীদের ভাগ্য এখনো অজানা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৮ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
রাশিয়ায় সামরিক প্লেন বিধ্বস্ত, আরোহীদের ভাগ্য এখনো অজানা
রাশিয়ায় সামরিক প্লেন বিধ্বস্ত/ ফাইল ছবি: তাস

রাশিয়ায় সাত আরোহী নিয়ে একটি সামরিক প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দেশটির ইভানোভো অঞ্চলে মেরামতের পর পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের সময় প্লেনটি বিধ্বস্ত হয়।

রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাসের তথ্যে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার সময় প্লেনে সাতজন আরোহী ছিলেন। তবে কেউ বেঁচে রয়েছেন কি না তা এখনো নিশ্চিত নয়।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার ইভানোভো অঞ্চলে মেরামতের কাজ শেষে পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে থাকা একটি এএন–২২ সামরিক পরিবহন প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে।

আরও পড়ুন>>
রাশিয়ার ভয়ে অস্ত্রের পেছনে ছুটছে ইউরোপ, অনিশ্চিত মার্কিন সমর্থন
ইউক্রেনের ভূখণ্ড দখলে রাখার দাবিতে অনড় পুতিন
ট্রাম্পের ২৮ দফা/ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে কী পাবে যুক্তরাষ্ট্র?

প্লেনটি একটি জনবসতিহীন এলাকায় পড়ে বিধ্বস্ত হয়। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাশিয়ার রাজধানী মস্কো থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ইভানোভো অঞ্চলটি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সঙ্গে ইউক্রেনে চলমান রুশ অভিযানের কোনো সম্পর্ক নেই এবং এ ঘটনায় কিয়েভ জড়িত, এমন কোনো অভিযোগও করা হয়নি।

সূত্র: এএফপি
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।