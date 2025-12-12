  2. আন্তর্জাতিক

অন্ধকার-উত্তাল সাগর পেরিয়ে যেভাবে ভেনেজুয়েলা ছাড়েন মাচাদো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
অন্ধকার-উত্তাল সাগর পেরিয়ে যেভাবে ভেনেজুয়েলা ছাড়েন মাচাদো
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) নরওয়ের রাজধানী অসলোর একটি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো/ এসএএইচ
 
পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।