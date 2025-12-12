ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় নিজ জেলা ঝালকাঠিতে মহাসড়ক অবরোধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৬:৩৭ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় নিজ জেলা ঝালকাঠিতে মহাসড়ক অবরোধ

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদিকে গুলি করার প্রতিবাদে নিজ জেলা ঝালকাঠিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ছাত্র-জনতা। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় শহরের কলেজ মোড় এলাকায় বরিশাল-খুলনা আঞ্চলিক অবরোধ করা হয়।

ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ কর্মসূচিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, এনসিপি, গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরাসহ শিক্ষার্থী-জনতা অংশ নেন। এসময় মহাসড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে রাখা হয়। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার না করা হলে শনিবার বিকেল থেকে পুরো ঝালকাঠি ব্লকেড কর্মসূচি দেওয়া হবে।

পরে ঝালকাঠির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) এসএম বায়েজিদ ইবনে আকবর বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বললে অবরোধ স্থগিত করেন আন্দোলনকারীরা। এসময় এনসিপির ঝালকাঠি জেলা আহ্বায়ক মাইনুল ইসলাম মান্না, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝালকাঠি জেলা আহ্বায়ক আল তৌফিক লিখন, সদস্যসচিব রাইয়ান বিন কামাল, গণঅধিকার পরিষদ ঝালকাঠি জেলা যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও ঝালকাঠি-২ আসনে গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত প্রার্থী মাহমুদুল ইসলাম সাগর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

jagonews24

বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলন ঝালকাঠি জেলা আহ্বায়ক আল তৌফিক লিখন বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের একজন গুরুত্বপুর্ণ সহযোদ্ধাকে দুর্বৃত্তরা গুলি দিয়ে আহত করে। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এখনও তার উন্নতি হয়নি। গুলি করা দুর্বৃত্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় আরো কঠোর কর্মসূচি পালন করা হবে।

ঝালকাঠির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) এসএম বায়েজিদ ইবনে আকবর বলেন, ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের সিসি ফুটেজের মাধ্যমে শনাক্তের চেষ্টা চলছে। অপরাধী যেই হোক সে কোনোভাবেই ছাড়া পাবে না। যেহেতু ওসমান হাদির বাড়ি ঝালকাঠির নলছিটিতে, তাই এখানে তার প্রতি সবারই মায়া অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশি।

মো. আতিকুর রহমান/এমএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।