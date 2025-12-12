  2. আন্তর্জাতিক

‘বায়রন’ ঝড়ে বিপর্যস্ত গাজা, ২৪ ঘণ্টায় শিশুসহ নিহত ১০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১২ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
শিশুদের জন্য তাঁবু ঠিক করছেন এক মানবাধিকারকর্মী/ ছবি : এএফপি

দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উপত্যকার বাসিন্দাদের জীবন আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে । ‘বায়রন’ ঝড়ের কারণে গাজায় গত ২৪ ঘণ্টায় ঘরবাড়ি, দেয়াল ও তাঁবু ধসে পড়ে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে। তীব্র শীতে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে গাজা সিটি কর্তৃপক্ষ।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, টানা যুদ্ধ ও বাস্তুচ্যুতির মধ্যে থাকা অসহায় ফিলিস্তিনিদের দুর্যোগ মোকাবিলার মতো কোনো প্রস্তুতি বা সামর্থ্য নেই। টানা দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে বাস্তুচ্যুত অবস্থায় থাকা পরিবারগুলো এখন মারাত্মক বিপদের মধ্যে রয়েছে।

দক্ষিণ গাজার খান ইউনুসের আল-মাওয়াসি এলাকায় ঝড় ও ভূমি ধসে অনেক তাঁবু হুমকির মুখে পড়েছে। এসব এলাকায় অন্তত ৮ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ ৭৬১টি সাইটে আশ্রিত আছে। এছাড়া উপকূলীয় এলাকায় সবাই ঝুঁকিতে রয়েছে।

গাজা সিটির শাতি শরণার্থী শিবিরে শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সকালেই তীব্র ঠান্ডায় এক শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে, উত্তর গাজার বির আন-নিজা এলাকায় ধসে পড়া একটি বাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি মৃতদেহ এবং দুই শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

এছাড়া, গাজা সিটির শেখ রাদওয়ান এলাকায় দারবি পরিবারের বাড়ির প্রবেশদ্বার ধসে পড়ায় বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যায় কমপক্ষে ৭০ হাজার ৩৬৯ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৭১ হাজার ০৬৯ জন আহত হয়েছেন।

সূত্র : আল-জাজিরা

