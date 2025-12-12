নিয়মিত সময়ের আগে অফিসে আসায় চাকরি গেলো কর্মীর

নিয়মিত সময়ের আগে অফিসে আসায় চাকরি গেলো কর্মীর
প্রায় সব অফিসেই কর্মীদের যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে। আর এর ব্যত্যয় ঘটলে অনেক প্রতিষ্ঠানই কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়। তবে নিয়মিত অফিস সময়ের আগে উপস্থিত হওয়ায় চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের ঘটনা বিরল। আর স্পেনে এমন ঘটনাই ঘটেছে।
দেশটির একটি বেসরকারি অফিসের এক নারী কর্মী নিয়মিত ৪০ মিনিট আগে অফিসে পৌঁছানোয় চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বসের দেওয়া একাধিক মৌখিক ও লিখিত সতর্কতার পরও তিনি নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই অফিসে পৌঁছান।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেট্রো’র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২২ বছর বয়সী ওই লজিস্টিকস কর্মীর অফিস সময় সাড়ে ৭ টায় শুরু হলেও তিনি নিয়মিত সকাল ৬টা ৪৫ মিনিট থেকে ৭টার মধ্যে অফিসে পৌঁছাতেন।
২০২৩ সাল থেকে তাকে বারবার সতর্ক করা হলেও তিনি অভ্যাস বদলাননি। এমনকি অফিস থেকে তাকে আনুষ্ঠানিক সতর্কবার্তার দেয়ার পরও কমপক্ষে ১৯ বার নির্ধারিত সময়ের আগে এসে উপস্থিত হন।
শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে তাকে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে বরখাস্ত করেন নিয়োগকর্তা। তার দাবি, বারবার নির্ধারিত সময়ের আগে এসে সেই কর্মী অফিসের নির্দেশ অমান্য করেছেন এবং প্রতিষ্ঠানে কার্যকরভাবে অবদান রাখেননি।
চাকরিচ্যুত নারী আলিকান্তের সামাজিক আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। তিনি নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে তাকে অন্যায়ভাবে বরখাস্তের অভিযোগ করেছেন। তবে আদালতে প্রমাণিত হয়, বহুবার মৌখিক ও লিখিত সতর্কতার পরও তিনি আগেভাগে অফিসে আসা বন্ধ করেননি। কয়েকবার তিনি অফিসে পৌঁছানোর আগেই কোম্পানির অ্যাপ ব্যবহার করে লগইন করারও চেষ্টা করেন।
সূত্র: মেট্রো
এসএএইচ