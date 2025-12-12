  2. দেশজুড়ে

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় সিলেটে বিএনপির দোয়া মাহফিল

প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় সিলেটের গোলাপগঞ্জে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এর আগে বিকেল থেকেই দোয়া মাহফিলে অংশ নিতে জড়ো হতে থাকেন লোকজন। সন্ধ্যার আগেই পূর্ণ হয়ে যায় বিদ্যালয়ের মাঠ।

মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি মোহাম্মদ রশীদুর রহমান ফারুকের ছেলে হাফিজ আব্দুর রহমান আসজাদ বর্ণভী।

দোয়ার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সিলেট জেলা বিএনপির সদস্য ফয়সল আহমদ চৌধুরী বলেন, ‘গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সবচেয়ে মহীয়সী নারী বেগম খালেদা জিয়া। দলমত নির্বিশেষে গণমানুষের নেত্রী হিসেবে তিনি সবার হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন। দেশের সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দলের এই নেতা এখন অসুস্থ। তার সুস্থতার জন্য বিনম্রচিত্তে প্রার্থনা করছে গোটা বাংলাদেশ। এই প্রার্থনায় শামিল হতেই দেশনেত্রীর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে আর্জি জানাতে আজকের এই আয়োজন।’

দোয়া মাহফিলে গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

