হাদির ওপর হামলা: জড়িতদের বিষয়ে তথ্য থাকলে পুলিশকে জানানোর অনুরোধ

হাদির ওপর হামলা: জড়িতদের বিষয়ে তথ্য থাকলে পুলিশকে জানানোর অনুরোধ
ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলায় জড়িতদের বিষয়ে তথ্য থাকলে পুলিশকে জানানোর অনুরোধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান নগরবাসীকে এ অনুরোধ জানান।
তালেবুর রহমান বলেন, শুক্রবার দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে রাজধানীর বিজয়নগর বক্স কালভার্ট এলাকায় মোটরসাইকেল আরোহী কয়েকজন দুর্বৃত্ত ওসমান হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। ডিএমপি এই ন্যক্কারজনক ও কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।
তিনি বলেন, ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। থানা-পুলিশের পাশাপাশি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ হামলাকারীদের গ্রেফতারে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করছে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনার মতো এই ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনায় জড়িতদেরও দ্রুত গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।
এই ঘটনায় নগরবাসীকে আতঙ্কিত না হয়ে জড়িতদের সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকলে তা কাছের থানা অথবা জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরের মাধ্যমে পুলিশকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ করেন তালেবুর রহমান।
সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখা এবং নগরবাসীর জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় ডিএমপি আন্তরিকভাবে কাজ করছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।
