  2. আন্তর্জাতিক

ইহুদি উৎসবে হামলা

অস্ত্র আইন আরও কঠোর করার পরিকল্পনা করছে অস্ট্রেলিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২৩ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
অস্ত্র আইন আরও কঠোর করার পরিকল্পনা করছে অস্ট্রেলিয়া
অস্ত্র আইন কঠোর করার পরিকল্পনা করছে অস্ট্রেলিয়া/ ছবি: এএফপি

অস্ট্রেলিয়ায় ইহুদিদের উৎসবে হামলায় ১৫ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় অস্ত্র আইন আরও কঠোর করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। প্রায় ৩০ বছরের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যার ঘটনা। সোমবার অস্ট্রেলিয়া সরকার দেশটিতে অস্ত্র আইন আরও কঠোর করার পরিকল্পনার বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছে বলে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। 

অস্ট্রেলিয়া পুলিশ বলছে, ইহুদিদের একটি উৎসবকে লক্ষ্য করে সিডনির বন্ডাই বিচে গুলি চালিয়ে যারা ১৫ জনকে হত্যা করেছেন তারা ছিলেন বাবা ও ছেলে। এর মধ্যে ৫০ বছর বয়সী ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন এবং তিনি একটি ‌‘গান ক্লাবের’ সদস্য ছিলেন। তার অস্ত্র রাখার লাইসেন্স ছিল। অন্যদিকে তার ২৪ বছর বয়সী ছেলে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

এরই মধ্যে হামলাকারীদের পরিচয় প্রকাশ করেছে পুলিশ। হামলাকারীরা হলেন, সাজিদ আকরাম এবং তার ছেলে নাভিদ আকরাম।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক জানিয়েছেন, সাজিদ আকরাম ১৯৯৮ সালে শিক্ষার্থী ভিসায় অস্ট্রেলিয়ায় আসেন। অপরদিকে তার ছেলে জন্মসূত্রে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক।

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সম্প্রচারক এবিসি নিউজ কোনো সূত্রের উদ্ধৃতি না দিয়ে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বন্দুকধারীদের গাড়িতে দুটি ইসলামিক স্টেটের পতাকা পাওয়া গেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন ‘গান ল’ বা অস্ত্র সম্পর্কিত আইন থাকার কারণে অস্ট্রেলিয়ানরা তাদের দেশকে নিরাপদ হিসেবে গর্ব করে থাকেন। কিন্তু এখনো এই আইন একই অবস্থানে রয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মূলত ১৯৯৬ সালে পোর্ট আর্থার গণহত্যার ঘটনার পর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অস্ত্র বিশেষ করে অটোমেটেড অস্ত্রের বিষয়ে আইনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন আনা হয়।

প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ বলেছেন, তিনি মন্ত্রিসভাকে বন্দুক লাইসেন্স দ্বারা অনুমোদিত অস্ত্রের সংখ্যা এবং লাইসেন্স কতদিন স্থায়ী হওয়া উচিত তার সীমা বিবেচনা করার জন্য বলবেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, মানুষের পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে পারে। যে কেউ যে কোনো সময়ের মধ্যে উগ্রপন্থি হতে পারে। তাই এ ধরনের লাইসেন্স চিরস্থায়ী হওয়া উচিত নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

পুলিশ বলছে, বন্ডাই বিচে ইহুদি ধর্মীয় উৎসব হানুকাহ উদযাপন শুরু উপলক্ষ্যে চলা অনুষ্ঠানে ওই হামলা চালানো হয়েছে এবং তারা এটিকে সন্ত্রাসী হামলা হিসেবেই বিবেচনা করছে।

প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এই হামলাকে সম্পূর্ণ নৃশংস ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, এতে ইহুদি সম্প্রদায়কে ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।