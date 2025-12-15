শোয়েব আখতার চান, তাসকিন তার রেকর্ড ভেঙে দিক

শোয়েব আখতার চান, তাসকিন তার রেকর্ড ভেঙে দিক
ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে গতির ডেলিভারির মালিক তিনি। নিজের ক্যারিয়ারে দুর্দান্ত গতির সব বাউন্সার, স্টাম্প উপড়ানো ইয়র্কারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পাকিস্তানের সাবেক পেশার শোয়েব আখতার এবারের বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে কাজ করবেন।
আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া বিপিএলে বাংলাদেশের পেসার তাসকিন আহমেদও এবার খেলবেন ঢাকার হয়ে। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে বোলিং করে রেকর্ড গড়া শোয়েব চান তাসকিন তার রেকর্ড ভেঙে দিক।
রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে সোমবার ঢাকা ক্যাপিটালসের সঙ্গে চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সারেন শোয়েব আখতার। এরপর সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা ক্যাপিটালসের খেলোয়াড়দের কাছে প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন পাকিস্তানের এই সাবেক স্পিডস্টার।
এক প্রশ্নে শোয়েব বলেন, ‘আমি চাই তাসকিন আমার গতির রেকর্ড ভেঙে দিক।’ তাসকিনের প্রশংসা করে শোয়েব আরও বলেন, ‘আমার মনে হয় বাংলাদেশের পেসাররা অনেক দূর যাবে। তাসকিনকে দেখুন, খুবই শার্প এবং ফোকাসড। আমি চাইব তাদের মোটিভেট করতে, যেন ম্যাচ জেতাটা শিখতে পারে।’
ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টরের দায়িত্ব নেওয়ার কারণ জানাতে গিয়ে শোয়েব বলেন, ‘আমি এই দেশকে অনেক ভালোবাসি। অনেকদিন ধরে বাংলাদেশে আসার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। তবে এখানে আসা হচ্ছিল না। বাংলাদেশের ব্যাপারে আমার ভালোবাসা সবাই জানে। আর বাংলাদেশও আমাকে কতটা ভালোবাসে সেটাও আমি জীবনভর দেখেছি। তাই অনেক ধন্যবাদ। এখানে এসে আমি সত্যিই খুশি।’
এসকেডি/আইএইচএস/